Лунин получит щедрое предложение от известного клуба — детали трансфера

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вскоре может стать футболистом одной из самых богатых футбольных команд в мире. Этот клуб нуждается в усилении позиции голкипера.

Об этом сообщил авторитетный испанский портал AS.

Лунин может уехать на Ближний Восток за огромной зарплатой

Украинским голкипером мадридского "Реала" интересуется "Аль-Наср" из Саудорвской Аравии.

По информации источников, в клубе понимают, что молодой голкипер не хочет ехать в Саудовскую Аравию в расцвете сил, но готовы переубедить его огромной зарплатой в размере 30 млн за сезон. Правда, источник не указал валюту, но будь это в долларах или евро, сума очень большая.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: AS

Однако Лунин не является кандидатом №1 для "Аль-Насра". Они также рассматривают возможность усиления состава Яном Облаком из "Атлетико", Марком-Андре тер Штегеном из "Барселоны" и Кейлором Навасом из "ПСЖ".

Отметим, что в текущем сезоне Лунин в 18 матчах во всех турнирах пропустил 14 мячей и еще восемь игр завершил "сухими".

"Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии сейчас идет на втором месте с отставанием в 7 очков от "Аль-Хиляля". Тренирует клуб бывший наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру, а лучший бомбардир в нем Криштиану Роналду — 27 голов в 28 матчах текущего сезона.

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