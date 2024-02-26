Трубін перейде з Бенфіки до одного з найвідоміших клубів світу

Анатолій Трубін на розминці перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Голкіпер збірної України та "Бенфіки" Анатолій Трубін готується до трансферу в іншу команду. Керівництво португальського клубу має намір продати молодого футболіста.

На Трубіна претендують представники двох популярних європейських чемпіонатів, повідомляє Daily Mail.

Анатолій Трубін приєднався до "Бенфіки" у серпні 2023 року. За неповний сезон він став одним із лідерів "орлів" і привернув увагу багатьох європейських грандів. Деякі з них уже за декілька місяців готові запропонувати за українця десятки мільйонів євро.

Футболісти "Бенфіки" перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Куди перейде Трубін

Два відомі клуби стали конкурентами у боротьбі за 22-річного голкіпера. Контракт Анатолія Трубіна з "Бенфікою" чинний до літа 2028 року, але вже найближчого літа він може приєднатися до мюнхенської "Баварії". Німці шукають заміну Мануелю Ноєру і готуються до переговорів із "Бенфікою". Вони почнуться, щойно стане відомо ім'я нового головного тренера чемпіонів Німеччини.

Конкурентом "Баварії" стане англійський "Манчестер Юнайтед", який незадоволений виступом Андре Онана. "Червоні дияволи" готові викупити контракт Анатолія Трубіна за 35 млн євро.

Також у послугах українського голкіпера зацікавлені лондонський "Челсі", італійська "Рома" та каталонська "Барселона", які стежать за розвитком подій навколо трансферу Анатолія Трубіна.

Нагадаємо, Нагельсман готується змінити Тухеля в "Баварії".

Де Хеа та Ноєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна.

У "Реалі" готують заміну Луніну та Куртуа — це не українець.

Бразилець із "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.