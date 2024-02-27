Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди

Ілля Забарний після матчу з "Манчестер Сіті". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний влітку може перейти до іншого клубу. Молодий футболіст добре зарекомендував себе в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

За прогресом Забарного стежать одразу декілька команд, повідомляє Daily Mail.

Ілля Забарний є одним з основних футболістів "Борнмута". Він грає без замін практично у всіх поєдинках англійської Прем'єр-ліги. Експерти відзначають швидкість, грамотний вибір позиції та атлетизм молодого футболіста.

Ілля Забарний протистоїть Ерлінг Холанну. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Куди може перейти Забарний

"Борнмут" зіграв цього сезону 25 матчів та набрав 28 очок. Це дозволило команді Андоні Іраоли розташуватися у середині турнірної таблиці. Інші клуби вже цікавляться гравцями "Борнмута", деякі футболісти влітку отримають пропозицію щодо зміни команд.

Найчастіше представники АПЛ цікавляться такими гравцями "Борнмута", як Домінік Соланке, Раян Крісті та Ілля Забарний. "Вишні" готові продати цих гравців, якщо отримають вигідні пропозиції.

Ілля Забарний проти Філа Фодена. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Український захисник "Борнмуту" може продовжити кар'єру у "Брайтоні". Існує інтерес і з боку "Ліверпуля", а також римського "Лаціо" та мадридського "Атлетіко", який готовий запропонувати за Іллю Забарного 25 млн євро. Трансфер може відбутися вже влітку 2024 року.

У сезоні 2023/2024 Ілля Забарний зіграв за "Борнмут" 27 матчів у всіх турнірах та отримав чотири жовті картки.

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