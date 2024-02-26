Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру arrow

Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру

26 лютого 2024 16:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру
Кевін Де Брюйне у матчі проти "Евертона". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Бельгії та англійського клубу "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне кілька місяців розмірковував над своїм майбутнім. Через півтора року у гравця закінчиться термін дії контракт із "міщанами".

У досвідченого півзахисника є пропозиції від інших клубів, повідомляє Daily Mail.

Керівництво "Манчестер Сіті" готове запропонувати Кевіну Де Брюйне продовжити контракт на термін, який влаштує 32-річний футболіст. Тренерський штаб команди вважає бельгійця лідером і на полі, й у роздягальні. Проте хавбеком цікавляться й інші клуби.

В якому клубі Де Брюйне продовжить кар'єру

Мюнхенська "Баварія", мадридський "Атлетіко" та французький "Марсель" хотіли б бачити у себе Кевіна Де Брюйне. Інтерес до футболіста є і з боку інших англійських клубів. Проте бельгієць не розглядав варіант трансферу до іншої команди АПЛ.

Кевін Де Брюйне
Кевін Де Брюйне виборює м'яч. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Кевін Де Брюйне вирішив продовжити контракт із "Манчестер Сіті" ще на кілька років. Півзахисник хоче виходити на поле, доки йому не виповниться 35 років. Після цього бельгієць має намір завершити кар'єру. Він виступає у складі "містян" з літа 2015 року.

У сезоні-2023/2024 Кевін Де Брюйне зіграв за "Манчестер Сіті" дев'ять матчів у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Мудрик пройшов коридор ганьби — відео моменту, про який українець хоче забути. 

Ванат розповів про обмін жартами з Гармашем після матчу "Металіста 1925" з "Динамо". 

Сабо спрогнозував, хто стане чемпіоном України з футболу цього сезону. 

Почеттіно розлютив власника "Челсі" й може бути звільнений. 

спорт
футбол
Манчестер Сіті
Кевін Де Брюйне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024
Новина з відео

21:56Росіяни використали ракету "Циркон" під час останньої атаки на Київ — що про неї відомо

Актуальне по темі