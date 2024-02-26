Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру

Кевін Де Брюйне у матчі проти "Евертона". Фото: REUTERS/Carl Recine

Півзахисник збірної Бельгії та англійського клубу "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне кілька місяців розмірковував над своїм майбутнім. Через півтора року у гравця закінчиться термін дії контракт із "міщанами".

У досвідченого півзахисника є пропозиції від інших клубів, повідомляє Daily Mail.

Керівництво "Манчестер Сіті" готове запропонувати Кевіну Де Брюйне продовжити контракт на термін, який влаштує 32-річний футболіст. Тренерський штаб команди вважає бельгійця лідером і на полі, й у роздягальні. Проте хавбеком цікавляться й інші клуби.

В якому клубі Де Брюйне продовжить кар'єру

Мюнхенська "Баварія", мадридський "Атлетіко" та французький "Марсель" хотіли б бачити у себе Кевіна Де Брюйне. Інтерес до футболіста є і з боку інших англійських клубів. Проте бельгієць не розглядав варіант трансферу до іншої команди АПЛ.

Кевін Де Брюйне виборює м'яч. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Кевін Де Брюйне вирішив продовжити контракт із "Манчестер Сіті" ще на кілька років. Півзахисник хоче виходити на поле, доки йому не виповниться 35 років. Після цього бельгієць має намір завершити кар'єру. Він виступає у складі "містян" з літа 2015 року.

У сезоні-2023/2024 Кевін Де Брюйне зіграв за "Манчестер Сіті" дев'ять матчів у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив шість результативних передач.

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