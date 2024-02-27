Шахтар може змінити тренера — хто очолить команду

Маріно Пушич під час матчу із "Олександрією". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич може залишити клуб наприкінці цього сезону. Перед наставником поставили ультиматум, який він має виконати.

Маріно Пушичу необхідно виграти українську Прем'єр-лігу (УПЛ), повідомляє Tutto Mercato.

Донецький "Шахтар" не може перемогти у трьох матчах поспіль. Після вильоту з Ліги Європи від французького "Марселя" українська команда зіграла внічию з "Олександрією" (0:0). "Гірники" ще не перемагали у 2024 році.

"Гірники" перед грою УПЛ. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто може очолити "Шахтар"

Маріно Пушич очолив "гірників" лише у жовтні 2023 року. Це його перший досвід роботи головним тренером із 2018 року, коли нідерландський фахівець тренував "Твенте". Фахівець підписав із "Шахтарем" контракт до 2026 року, але може покинути донецький клуб набагато раніше.

За підсумками 18 турів "Шахтар" посідає четверте місце у турнірній таблиці. "Гірники" відстають від "Кривбасу" на п'ять очок, але при цьому у команди Маріно Пушича два матчі у запасі. Тренер має виграти УПЛ, щоб "Шахтар" кваліфікувався до Ліги чемпіонів, інакше чекає відставка.

За інформацією журналістів, "гірників" може очолити колишній тренер французького "Марселя" Ігор Тудор. Хорватський наставник чекав на пропозицію від туринського "Ювентуса", проте "Шахтар" готується провести з ним попередні переговори.

Вже в неділю, третього березня, "Шахтар" прийме "Кривбас", який лідирує у чемпіонаті України.

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