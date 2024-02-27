Ексфутболіст Динамо розповів, чому не вірить у Шовковського
Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк засумнівався у перспективах Олександра Шовковського як головний тренер "біло-синіх". Ексхавбека збірної України не переконала навіть переможна серія киян в УПЛ.
Морозюк не виключає, що "Динамо" досягне успіху за нового тренера, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Брутальний футбол".
Микола Морозюк грав разом з Олександром Шовковським у складі й "Динамо", і збірної України. Спортивний директор кіпрського футбольного клубу "Красава" поділився думкою про перспективи головного тренера "біло-синіх".
Що Морозюк сказав про Шовковського
За словами 36-річного футбольного функціонера, Олександр Шовковський не зможе прищепити гравцям "Динамо" футбол, який дозволить команді домінувати в Україні. Микола Морозюк не чекає від "біло-синіх" той стиль, який був у киян у колишні часи.
При цьому Морозюк ухильно відповів на запитання, яку гру він хоче бачити у виконанні "Динамо". Колишній футболіст заявив, що має певний ідеал. Він сумнівається, що команда під керівництвом Олександра Шовковського зможе його досягти.
"Динамо" провело п'ять офіційних матчів під проводом Олександра Шовковського. Київська команда не втратила жодного очка та забила 14 голів.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.
Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди.
Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.
Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.
Хабі Алонсо назвав клуб, у якому хоче працювати після "Баєра".
Читайте Новини.LIVE!