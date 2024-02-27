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Ексфутболіст Динамо розповів, чому не вірить у Шовковського

27 лютого 2024 17:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексфутболіст Динамо розповів, чому не вірить у Шовковського
Олександр Шовковський під час виконання гімну України. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк засумнівався у перспективах Олександра Шовковського як головний тренер "біло-синіх". Ексхавбека збірної України не переконала навіть переможна серія киян в УПЛ.

Морозюк не виключає, що "Динамо" досягне успіху за нового тренера, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Брутальний футбол".

Микола Морозюк грав разом з Олександром Шовковським у складі й "Динамо", і збірної України. Спортивний директор кіпрського футбольного клубу "Красава" поділився думкою про перспективи головного тренера "біло-синіх".

Що Морозюк сказав про Шовковського

За словами 36-річного футбольного функціонера, Олександр Шовковський не зможе прищепити гравцям "Динамо" футбол, який дозволить команді домінувати в Україні. Микола Морозюк не чекає від "біло-синіх" той стиль, який був у киян у колишні часи.

Олександр Шовковський
Шовковський дякує Караваєву за гру. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому Морозюк ухильно відповів на запитання, яку гру він хоче бачити у виконанні "Динамо". Колишній футболіст заявив, що має певний ідеал. Він сумнівається, що команда під керівництвом Олександра Шовковського зможе його досягти.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" провело п'ять офіційних матчів під проводом Олександра Шовковського. Київська команда не втратила жодного очка та забила 14 голів.

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Олександр Шовковський
Микола Морозюк

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