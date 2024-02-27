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Экс-футболист Динамо рассказал, почему не верит в Шовковского

27 февраля 2024 17:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-футболист Динамо рассказал, почему не верит в Шовковского
Александр Шовковский во время исполнения гимна Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк усомнился в перспективах Александра Шовковского в качестве главного тренера "бело-синих". Экс-хавбека сборной Украины не убедила даже победная серия киевлян в УПЛ. 

Морозюк не исключает, что "Динамо" добьется успеха при новом тренере, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Брутальный футбол". 

Николай Морозюк играл вместе с Александром Шовковским в составе и "Динамо", и сборной Украины. Спортивный директор кипрского футбольного клуба "Красава" поделился мнением о перспективах главного тренера "бело-синих". 

Что Морозюк сказал про Шовковского 

Согласно словам 36-летнего футбольного функционера, Александр Шовковский не сможет привить игрокам "Динамо" тот футбол, который позволит команде доминировать в Украине. Николай Морозюк не ждет от "бело-синих" тот стиль, который был у киевлян в прежние времена. 

Александр Шовковский
Шовковский благодарит Караваева за игру. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом Морозюк уклончиво ответил на вопрос о том, какую игру он хочет видеть в исполнении "Динамо". Бывший футболист заявил, что у него есть определенный идеал. Он сомневается, что команда под руководством Александра Шовковского сумеет его достичь. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" провело пять официальных матчей под руководством Александра Шовковского. Киевская команда не потеряла ни одного очка и забила 14 голов. 

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Хаби Алонсо назвал клуб, в котором хочет работать после "Байера". 

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Александр Шовковский
Николай Морозюк

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