Экс-футболист Динамо рассказал, почему не верит в Шовковского
Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк усомнился в перспективах Александра Шовковского в качестве главного тренера "бело-синих". Экс-хавбека сборной Украины не убедила даже победная серия киевлян в УПЛ.
Морозюк не исключает, что "Динамо" добьется успеха при новом тренере, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Брутальный футбол".
Николай Морозюк играл вместе с Александром Шовковским в составе и "Динамо", и сборной Украины. Спортивный директор кипрского футбольного клуба "Красава" поделился мнением о перспективах главного тренера "бело-синих".
Что Морозюк сказал про Шовковского
Согласно словам 36-летнего футбольного функционера, Александр Шовковский не сможет привить игрокам "Динамо" тот футбол, который позволит команде доминировать в Украине. Николай Морозюк не ждет от "бело-синих" тот стиль, который был у киевлян в прежние времена.
При этом Морозюк уклончиво ответил на вопрос о том, какую игру он хочет видеть в исполнении "Динамо". Бывший футболист заявил, что у него есть определенный идеал. Он сомневается, что команда под руководством Александра Шовковского сумеет его достичь.
"Динамо" провело пять официальных матчей под руководством Александра Шовковского. Киевская команда не потеряла ни одного очка и забила 14 голов.
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