Девушка игрока Динамо показала, что наденет для гостей из Донецка — им не понравится
Девушка футболиста киевского "Динамо" Максима Дячука Мария прорекламировала форму клуба. К тому же подшутила над фанатами "Шахтера".
Забавное видео Мария опубликовала в TikTok.
@maaash____
кияночка 🤍💙♬ som original - barretoedits
Какое видео записала девушка Дячука
Мария опубликовала новое видео, на котором показала, что оденет в случае приезда гостей из Донецка.
Очевидно, что девушка одела бы футболку киевского "Динамо", чтобы позлить дончан.
Отметим, что 20-летний Дячук в текущем сезоне потерял место в стартовом составе "Динамо" и теперь все реже появляется на поле.
В нынешнем сезоне у Дячука десять матчей за "Динамо" и один гол. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1 млн евро. Действующий контракт Максима с клубом длится до лета 2028 года.
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