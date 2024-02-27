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Девушка игрока Динамо показала, что наденет для гостей из Донецка — им не понравится

27 февраля 2024 15:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Девушка игрока Динамо показала, что наденет для гостей из Донецка — им не понравится
Девушка Максима Дячука Мария. Фото: instagram.com/_maaash
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Девушка футболиста киевского "Динамо" Максима Дячука Мария прорекламировала форму клуба. К тому же подшутила над фанатами "Шахтера".

Забавное видео Мария опубликовала в TikTok.

@maaash____

кияночка 🤍💙

♬ som original - barretoedits

Какое видео записала девушка Дячука

Мария опубликовала новое видео, на котором показала, что оденет в случае приезда гостей из Донецка.

Очевидно, что девушка одела бы футболку киевского "Динамо", чтобы позлить дончан.

Отметим, что 20-летний Дячук в текущем сезоне потерял место в стартовом составе "Динамо" и теперь все реже появляется на поле.

В нынешнем сезоне у Дячука десять матчей за "Динамо" и один гол. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1 млн евро. Действующий контракт Максима с клубом длится до лета 2028 года.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Цыганков принес победу "Жироне" — оценка украинца за матч с "Райо Вальекано". 

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