Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча Металлиста 1925 с Динамо arrow

Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча Металлиста 1925 с Динамо

26 февраля 2024 13:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча Металлиста 1925 с Динамо
Команда Шовковского празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал победу над "Металлистом 1925". Молодой футболист забил два мяча в этом матче. 

После финального свистка Ванат обменялся шутками с бывшим одноклубником, сообщает Профутбол Digital

В центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Металлист 1925" проиграл в Киеве "Динамо" со счетом 2:4. Денис Гармаш забил свой первый гол за харьковскую команду в ворота "бело-синих". Владислав Вана ответил на это дублем. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Гармаш сказал Ванату 

Автор двух голов в матче и один из лучших бомбардиров УПЛ в этом сезоне считает Дениса Гармаша легендой украинского футбола. Владислав Ванат не упустил возможности для того, чтобы после матча побеседовать со своим бывшим одноклубником. 

Денис Гармаш
Денис Гармаш в окружении соперников. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ванат подтвердил, что дружит с Гармашем. После финального свистка Владислав заявил Денису "Не сегодня", на что футболисте "Металлиста 1925" ответил: "Я свой гол забил"

Владислав Ванат подытожил впечатления от действий ветерана словами "Классический Гармаш"

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть.

Юрген Клопп рассказал, за счет чего "Ливерпуль" обыграл "Челси" в финале Кубка английской лиги. 

Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".

Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина. 

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Денис Гармаш
Владислав Ванат
ФК Металлист 1925

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме