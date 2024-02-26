Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча Металлиста 1925 с Динамо

Команда Шовковского празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал победу над "Металлистом 1925". Молодой футболист забил два мяча в этом матче.

После финального свистка Ванат обменялся шутками с бывшим одноклубником, сообщает Профутбол Digital.

В центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Металлист 1925" проиграл в Киеве "Динамо" со счетом 2:4. Денис Гармаш забил свой первый гол за харьковскую команду в ворота "бело-синих". Владислав Вана ответил на это дублем.

Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Гармаш сказал Ванату

Автор двух голов в матче и один из лучших бомбардиров УПЛ в этом сезоне считает Дениса Гармаша легендой украинского футбола. Владислав Ванат не упустил возможности для того, чтобы после матча побеседовать со своим бывшим одноклубником.

Денис Гармаш в окружении соперников. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ванат подтвердил, что дружит с Гармашем. После финального свистка Владислав заявил Денису "Не сегодня", на что футболисте "Металлиста 1925" ответил: "Я свой гол забил".

Владислав Ванат подытожил впечатления от действий ветерана словами "Классический Гармаш".

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