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Девушка игрока киевского Динамо показала свои обнаженные ягодицы — фото

26 февраля 2024 09:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Девушка игрока киевского Динамо показала свои обнаженные ягодицы — фото
Елизавета и Назар Волошин. Фото: instagram.com/stories/kandyba.lis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Любимая девушка вингера киевского "Динамо" Назара Волошина Елизавета снова удивила своих подписчиков в соцсетях. На этот раз она показала свои ягодицы.

Соответствующее видео девушка опубликовала в Instagram.

Лиза Волошина
Елизавета показала новый номер Назара Волошина. Фото: instagram.com/stories/kandyba.lis

Чем удивила девушка Волошина

В соцсетях Елизавета опубликовала видео, находясь в футболке своего парня Назара и в нижнем белье. Интересно, что это новая футболка киевлян, где у Назара номер 9, с которым он играет после зимней паузы.

В этом сезоне 20-летний вингер "Динамо" в 17 матчах забил три гола и сделал три результативных передачи.

После зимней паузы в 18 туре чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Металлист 1925" со счетом 4:2, а Волошин отметился голевой передачей.

В турнирной таблице "Динамо" занимает 5-е место, но имеет три матча в запасе от "Кривбасса", который их опережает на шесть очков. У "Шахтера" столько же баллов, как и у киевлян, но они их опережают по личным встречам.

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футбол
Динамо
УПЛ
Назарий Волошин

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