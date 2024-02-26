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Дівчина гравця київського Динамо показала свої оголені сідниці — фото

26 лютого 2024 09:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Дівчина гравця київського Динамо показала свої оголені сідниці — фото
Єлизавета та Назар Волошин. Фото: instagram.com/stories/kandyba.lis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Кохана дівчина вінгера київського "Динамо" Назара Волошина Єлизавета знову здивувала своїх підписників у соцмережах. Цього разу вона показала свої сіднички.

Відповідне відео дівчина опублікувала в Instagram.

Лиза Волошина
Єлизавета показала новий номер Назара Волошина. Фото: instagram.com/stories/kandyba.lis

Чим здивувала дівчина Волошина

В соцмережах Єлизавета опублікувала відео, бувши лише у футболці свого хлопця Назара та у білизні. Цікаво, що це нова футболка киян, на якій у Назара "номер 9", з яким він грає після зимової паузи.

Цього сезону 20-річний вінгер "Динамо" в 17 матчах забив три голи та зробив три результативні передачі.

Після зимової паузи у 18-му турі чемпіонату України "Динамо" обіграло "Металіст 1925" з рахунком 4:2, а Волошин відзначився гольовою передачею.

Наразі в турнірній таблиці "Динамо" посідає 5-те місце, але має три матчі в запасі від "Кривбасу", який їх випереджає на шість очок. У "Шахтаря" стільки ж балів, як і у киян, але вони їх випереджають за особистими зустрічами.

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футбол
Динамо
УПЛ
Назарій Волошин

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