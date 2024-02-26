Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть

Михаил Мудрик в матче против "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

В финале Кубка английской лиги "Челси" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:1. После матча игрокам пришлось пережить настоящее унижение.

Дело в том, что на награждение пришлось идти через болельщиков "Ливерпуля", сообщил портал Новини.LIVE.

🗣️ “Enzo, unlucky lad!”



Enzo Fernandez wasn't happy with this Liverpool fan 😳🫣 pic.twitter.com/4jLOwNpA0r — SPORTbible (@sportbible) February 25, 2024

Мудрику тоже досталось

На опубликованном в соцсетях видео во время награждения в так называемом "коридоре позора" сильно досталось самым дорогим трансферам клуба января 2023 года Михаилу Мудрику и Энцо Фернандесу.

Мудрик, опустив голову, не реагировал на насмешки фанатов, а Енцо Фернандес был готов ответить, но партнер по команде забрал его от греха как можно дальше.

Мудрик появился на поле на 89-й минуте и ничем не запомнился кроме момента с голом "Ливерпуля". За 2 минуты до окончания второго экстрайма Виржил Ван Дейк после углового забил головой именно из-под украинца.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Мудрику за матч отметку 6,1. В составе "Челси" ниже только у Трево Чалобы — 5,9.

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