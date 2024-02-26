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Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть

26 февраля 2024 12:46
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть
Михаил Мудрик в матче против "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В финале Кубка английской лиги "Челси" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:1. После матча игрокам пришлось пережить настоящее унижение.

Дело в том, что на награждение пришлось идти через болельщиков "Ливерпуля", сообщил портал Новини.LIVE.

Мудрику тоже досталось

На опубликованном в соцсетях видео во время награждения в так называемом "коридоре позора" сильно досталось самым дорогим трансферам клуба января 2023 года Михаилу Мудрику и Энцо Фернандесу.

Мудрик, опустив голову, не реагировал на насмешки фанатов, а Енцо Фернандес был готов ответить, но партнер по команде забрал его от греха как можно дальше.

Мудрик появился на поле на 89-й минуте и ничем не запомнился кроме момента с голом "Ливерпуля". За 2 минуты до окончания второго экстрайма Виржил Ван Дейк после углового забил головой именно из-под украинца.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Мудрику за матч отметку 6,1. В составе "Челси" ниже только у Трево Чалобы — 5,9.

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Юрген Клопп рассказал, за счет чего "Ливерпуль" обыграл "Челси" в финале Кубка английской лиги. 

Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".

Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина. 

В "Реале" готовят замену Лунину и Куртуа — это не украинец.

футбол
Михаил Мудрик
Ливерпуль
Челси
украинские легионеры (футбол)

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