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В Реале готовят замену Лунину и Куртуа — это не украинец

24 февраля 2024 23:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В Реале готовят замену Лунину и Куртуа — это не украинец
Вратарь "Реала" Фран Гонсалес. Фото: twitter.com/FabricaMadrid
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В мадридском "Реале" в юношеской команде готовят вратаря, который станет заменой Тибо Куртуа и Андрею Лунину. Зовут юную надежду "сливочных" Фран Гонсалес.

Перспективному голкиперу всего 18 лет, сообщил портал Realmadrid Exclusivo.

Гонсалеса считают самым перспективным в "Реале"

По информации источников, Гонсалесу в клубе дают очень большие перспективны и видят в нем будущего первого номера.

На текущий момент голкипер выступает в юношеской команде "Реала" под руководством Альваро Арбелоа.

Тренерский состав юношеской и первой команд и функционеры клуба высоко оценивают его перспективы. При этом игроку не хватает опыта, чтобы его допускали к основному составу.

Отметим, что "Реал" ранее подписал 17-летнего украинского голкипера Илью Волошина, который будет конкурировать с Гонсалесом.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тибо Куртуа

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