В Реале готовят замену Лунину и Куртуа — это не украинец

Вратарь "Реала" Фран Гонсалес. Фото: twitter.com/FabricaMadrid

В мадридском "Реале" в юношеской команде готовят вратаря, который станет заменой Тибо Куртуа и Андрею Лунину. Зовут юную надежду "сливочных" Фран Гонсалес.

Перспективному голкиперу всего 18 лет, сообщил портал Realmadrid Exclusivo.

Гонсалеса считают самым перспективным в "Реале"

По информации источников, Гонсалесу в клубе дают очень большие перспективны и видят в нем будущего первого номера.

На текущий момент голкипер выступает в юношеской команде "Реала" под руководством Альваро Арбелоа.

Тренерский состав юношеской и первой команд и функционеры клуба высоко оценивают его перспективы. При этом игроку не хватает опыта, чтобы его допускали к основному составу.

Отметим, что "Реал" ранее подписал 17-летнего украинского голкипера Илью Волошина, который будет конкурировать с Гонсалесом.

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