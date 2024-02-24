У Реалі готують заміну Луніну та Куртуа — це не українець

Воротар "Реала" Фран Гонсалес. Фото: twitter.com/FabricaMadrid

У мадридському "Реалі" в юнацькій команді готують воротаря, який стане заміною Тібо Куртуа та Андрію Луніну. Звати юну надію "вершкових" Фран Гонсалес.

Перспективному голкіперу лише 18 років, повідомив портал Realmadrid Exclusivo.

Гонсалеса вважають найперспективнішим у "Реалі"

За інформацією джерела, Гонсалесу в клубі дають дуже великі перспективи та бачать у ньому майбутнього першого номера.

Наразі голкіпер виступає в юнацькій команді "Реала" під керівництвом Альваро Арбелоа.

Тренерський склад юнацької та першої команд та функціонери клубу високо оцінюють його перспективи. При цьому гравцеві не вистачає досвіду, щоб його допускали до основного складу.

Зазначимо, що "Реал" раніше підписав 17-річного українського голкіпера Іллю Волошина, який конкуруватиме із Гонсалесом.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

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