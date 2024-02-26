Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик пройшов коридор ганьби — відео моменту, про який українець хоче забути arrow

Мудрик пройшов коридор ганьби — відео моменту, про який українець хоче забути

26 лютого 2024 12:46
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик пройшов коридор ганьби — відео моменту, про який українець хоче забути
Михайло Мудрик у матчі проти "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У фіналі Кубку англійської ліги "Челсі" програв "Ліверпулю" з рахунком 0:1. Після ж самого матчу гравцям довелося пережити справжнє приниження.

Справа в тому, що на нагородження довелося йти через вболівальників "Ліверпуля", повідомив портал Новини.LIVE.

Мудрику теж перепало

На опублікованому в соцмережах відео під час нагородження між так званим "коридором ганьби" сильно перепало найдорожчим трансферам клубу січня 2023 року Михайлу Мудрику та Енцо Фернандесу.

Мудрик похнюпивши голову не реагував на насмішки фанатів, а Єнцо Фернандес був готовий відповісти, але партнер по команді забрав його від гріха якомога далі.

Зазначимо, що Мудрик з’явився на полі на 89-й хвилині й нічим не запам’ятався крім моменту з голом "Ліверпуля". За 2 хвилини до закінчення другого екстратайму Віржіл Ван Дейк після углового забив головою саме з-під українця.

Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив Мудрику за матч оцінку 6,1. У складі "Челсі" нижче лише у Трево Чалоби — 5,9.

Нагадаємо, Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Юрген Клопп розповів, внаслідок чого "Ліверпуль" обіграв "Челсі" у фіналі Кубка англійської ліги.

Нагельсман готується змінити Тухеля в "Баварії".

Де Хеа та Ноєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна.

У "Реалі" готують заміну Луніну та Куртуа — це не українець.

футбол
Михайло Мудрик
Ліверпуль
Челсі
українські легіонери (футбол)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі