Мудрик пройшов коридор ганьби — відео моменту, про який українець хоче забути

Михайло Мудрик у матчі проти "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs

У фіналі Кубку англійської ліги "Челсі" програв "Ліверпулю" з рахунком 0:1. Після ж самого матчу гравцям довелося пережити справжнє приниження.

Справа в тому, що на нагородження довелося йти через вболівальників "Ліверпуля", повідомив портал Новини.LIVE.

🗣️ “Enzo, unlucky lad!”



Enzo Fernandez wasn’t happy with this Liverpool fan 😳🫣 pic.twitter.com/4jLOwNpA0r — SPORTbible (@sportbible) February 25, 2024

Мудрику теж перепало

На опублікованому в соцмережах відео під час нагородження між так званим "коридором ганьби" сильно перепало найдорожчим трансферам клубу січня 2023 року Михайлу Мудрику та Енцо Фернандесу.

Мудрик похнюпивши голову не реагував на насмішки фанатів, а Єнцо Фернандес був готовий відповісти, але партнер по команді забрав його від гріха якомога далі.

Зазначимо, що Мудрик з’явився на полі на 89-й хвилині й нічим не запам’ятався крім моменту з голом "Ліверпуля". За 2 хвилини до закінчення другого екстратайму Віржіл Ван Дейк після углового забив головою саме з-під українця.

Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив Мудрику за матч оцінку 6,1. У складі "Челсі" нижче лише у Трево Чалоби — 5,9.

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