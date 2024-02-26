Клопп розповів, внаслідок чого Ліверпуль обіграв Челсі у фіналі Кубка англійської ліги
Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував перемогу над "Челсі" у фіналі Кубка англійської ліги. "Червоні" здобули трофей завдяки голу Вірджіла ван Дейка.
Це перший трофей для "Ліверпуля" цього сезону, повідомляє ВВС.
Поєдинок "Ліверпуля" та "Челсі" тримав уболівальників у напрузі понад 90 хвилин. Вихід протистояння вирішив гол, який нідерландський захисник "червоних" Вірджіл Ван Дейк забив на 118 хвилині матчу.
Реакція Клоппа на перемогу
Головний тренер "Ліверпуля" визнав, що його команда мала план на цей поєдинок, але розвиток подій змусив футболістів обох команд грати на межі можливостей з урахування установок наставників. Обидві команди буквально билися за перемогу та залишили на полі всі сили.
"Це був фантастичний, неймовірний поєдинок. І я пишаюся бути частиною команди. "Ліверпуль" продемонстрував характер, волю до перемоги, досвід та майстерність. Саме вони й дозволили нам вирвати перемогу у гідного суперника. Вважаю, що ми повністю заслужили цей трофей. Незвичайні емоції", — розповів Юрген Клопп.
Нагадаємо, Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.
Нагельсман готується змінити Тухеля в "Баварії".
Де Хеа та Ноєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна.
У "Реалі" готують заміну Луніну та Куртуа — це не українець.
Бразилець із "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.
Читайте Новини.LIVE!