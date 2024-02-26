Клопп розповів, внаслідок чого Ліверпуль обіграв Челсі у фіналі Кубка англійської ліги

Юрген Клопп святкує перемогу. Фото: Reuters/Paul Childs

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував перемогу над "Челсі" у фіналі Кубка англійської ліги. "Червоні" здобули трофей завдяки голу Вірджіла ван Дейка.

Це перший трофей для "Ліверпуля" цього сезону, повідомляє ВВС.

Поєдинок "Ліверпуля" та "Челсі" тримав уболівальників у напрузі понад 90 хвилин. Вихід протистояння вирішив гол, який нідерландський захисник "червоних" Вірджіл Ван Дейк забив на 118 хвилині матчу.

Юрген Клопп із трофеєм. Фото: REUTERS/Carl Recine

Реакція Клоппа на перемогу

Головний тренер "Ліверпуля" визнав, що його команда мала план на цей поєдинок, але розвиток подій змусив футболістів обох команд грати на межі можливостей з урахування установок наставників. Обидві команди буквально билися за перемогу та залишили на полі всі сили.

"Це був фантастичний, неймовірний поєдинок. І я пишаюся бути частиною команди. "Ліверпуль" продемонстрував характер, волю до перемоги, досвід та майстерність. Саме вони й дозволили нам вирвати перемогу у гідного суперника. Вважаю, що ми повністю заслужили цей трофей. Незвичайні емоції", — розповів Юрген Клопп.

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