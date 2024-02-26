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Клопп рассказал, за счет чего Ливерпуль обыграл Челси в финале Кубка английской лиги

26 февраля 2024 11:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клопп рассказал, за счет чего Ливерпуль обыграл Челси в финале Кубка английской лиги
Юрген Клопп празднует победу. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Челси" в финале Кубка английской лиги. "Красные" завоевали трофей благодаря голу Вирджила ван Дейка.

Это первый трофей для "Ливерпуля" в текущем сезоне, сообщает BBC

Поединок "Ливерпуля" и "Челси" держал болельщиков в напряжении больше 90 минут. Исход противостояния решил гол, который нидерландский защитник "красных" Вирджил ван Дейк забил на 118-й минуте матча. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп с трофеем. Фото: REUTERS/Carl Recine

Реакция Клоппа на победу 

Главный тренер "Ливерпуля" признал, что у его команды был план на этот поединок, но развитие событий заставило футболистов обеих команд играть на пределе возможностей из учета установок наставников. Обе команды буквально бились за победу и оставили на поле все силы. 

"Это был фантастический, неимоверный поединок. И я горжусь быть частью команды. "Ливерпуль" продемонстрировал характер, волю к победе, опыт и мастерство. Именно они и позволили нам вырвать победу у достойного соперника. Считаю, что мы полностью заслужили этот трофей. Необыкновенные эмоции", — рассказал Юрген Клопп. 

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".

Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина. 

В "Реале" готовят замену Лунину и Куртуа — это не украинец. 

Бразилец из "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб. 

спорт
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Ливерпуль
Челси
Юрген Клопп
Кубок Английской Лиги

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