Клопп рассказал, за счет чего Ливерпуль обыграл Челси в финале Кубка английской лиги

Юрген Клопп празднует победу. Фото: Reuters/Paul Childs

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Челси" в финале Кубка английской лиги. "Красные" завоевали трофей благодаря голу Вирджила ван Дейка.

Это первый трофей для "Ливерпуля" в текущем сезоне, сообщает BBC.

Поединок "Ливерпуля" и "Челси" держал болельщиков в напряжении больше 90 минут. Исход противостояния решил гол, который нидерландский защитник "красных" Вирджил ван Дейк забил на 118-й минуте матча.

Юрген Клопп с трофеем. Фото: REUTERS/Carl Recine

Реакция Клоппа на победу

Главный тренер "Ливерпуля" признал, что у его команды был план на этот поединок, но развитие событий заставило футболистов обеих команд играть на пределе возможностей из учета установок наставников. Обе команды буквально бились за победу и оставили на поле все силы.

"Это был фантастический, неимоверный поединок. И я горжусь быть частью команды. "Ливерпуль" продемонстрировал характер, волю к победе, опыт и мастерство. Именно они и позволили нам вырвать победу у достойного соперника. Считаю, что мы полностью заслужили этот трофей. Необыкновенные эмоции", — рассказал Юрген Клопп.

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