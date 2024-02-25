Ван Дейк вырвал для Ливерпуля победу над Челси в финале Кубка Англии

Единственный гол в матче. Фото: "Ливерпуль"

В финале Кубка Англии сыграли "Челси" и "Ливерпуль". В составе "синих" только со скамейки запасных появился Михаил Мудрик.

"Ливерпулю" удалось победить в экстратайме, сообщил портал Новини.LIVE.

"Ливерпуль" дожал "Челси" с Мудриком

В первом тайме было больше борьбы чем моментов. Стоит выделить лишь потерю Райана Гравенберха на 28-й минуте. Футболиста "Ливерпуля" травмировал Мойсес Кайседо.

Во втором тайме "Ливерпуль" забил. На 60-й минуте Эндрю Робертсон навесил со штрафного, а Виржил Ван Дейк головой пробил Джордже Петровича. Однако гол отменили после, посчитав, что Ватару Эндо с нарушением мешал Леви Колвиллу.

При счете 0:0 на 89-й минуте на поле появился Мудрик, который заменил Николя Джексона.

Затем в экстратаймах Петрович спас "Челси" от верного гола. Но уже через три минуты пропустил. После подачи углового Ван Дейк из-под Мудрика ударом головой пробил ворота "синих".

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Мудрику на матч оценку 6,1. В составе "Челси" ниже только у Трево Чалобы — 5,9.

"Челси" — "Ливерпуль" — 0:1

Гол: Ван Дейк, 118.

"Челси": Петрович, Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилвелл (Чалоба, 112), Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлагер (Мадуэке, 96), Стерлинг (Нкунку, 67), Джексон (Мудрик, 89).

"Ливерпуль": Келлегер, Брэдли (Кларк, 73), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 87), Эндо, Мак Аллистер (Макконнелл, 88), Гравенберх (Гомес, 28), Эллиотт, Луис Диас, Гакпо.

Предупреждения: Чилвелл, Палмер – Брэдли, Аллистер, Конате, Макконнелл, Гомес.

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