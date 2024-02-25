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Челси Мудрика — худшая команда в мире по трансферам

25 февраля 2024 11:15
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Агабекян Карен
редактор
Челси Мудрика — худшая команда в мире по трансферам
Футболисты "Челси" празднуют победу. Фото: instagram.com/chelseafc/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Исследовательская организация CIES Football Observatory оценила клубы по показателю трансферного баланса. Худшим стал лондонский "Челси".

Результаты опубликовали на сайте CIES Football Observatory.

Бенфика
Игроки "Бенфики" перед матчем с "Визелой". Фото: "Бенфика"

Лучше всех продает игроков "Бенфика"

Аналитики опубликовали рейтинг команд от лучшей к худшей по трансферному балансу за сезоны 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 гг.

Худшим в рейтинге стал лондонский "Челси", где трансферный баланс составляет -782 млн евро. Лучший трансферный баланс у португальской "Бенфики" — +354 млн евро. Именно в португальскую команду продали украинского голкипера Анатолия Трубина, ведь те умеют выгодно продавать, а "Шахтер" оставил себе часть экономических прав на игрока.

В топ-5 негативного рейтинга транжир входят только клубы из Английской премьер-лиги:

  • "Челси" — -782 млн евро
  • "Манчестер Юнайтед" — -773 млн евро
  • "Арсенал" — -622 млн евро
  • "Тоттенхэм" — -608 млн евро
  • "Ньюкасл Юнайтед" — -574 млн евро

В списке команд с лучшим трансферным балансом за "Бенфикой" идут амстердамский "Аякс" — +349 млн млн евро, и французский "Лилль" — +282 млн.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

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