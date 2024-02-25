Челси Мудрика — худшая команда в мире по трансферам

Футболисты "Челси" празднуют победу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Исследовательская организация CIES Football Observatory оценила клубы по показателю трансферного баланса. Худшим стал лондонский "Челси".

Результаты опубликовали на сайте CIES Football Observatory.

Игроки "Бенфики" перед матчем с "Визелой". Фото: "Бенфика"

Лучше всех продает игроков "Бенфика"

Аналитики опубликовали рейтинг команд от лучшей к худшей по трансферному балансу за сезоны 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 гг.

Худшим в рейтинге стал лондонский "Челси", где трансферный баланс составляет -782 млн евро. Лучший трансферный баланс у португальской "Бенфики" — +354 млн евро. Именно в португальскую команду продали украинского голкипера Анатолия Трубина, ведь те умеют выгодно продавать, а "Шахтер" оставил себе часть экономических прав на игрока.

В топ-5 негативного рейтинга транжир входят только клубы из Английской премьер-лиги:

"Челси" — -782 млн евро

"Манчестер Юнайтед" — -773 млн евро

"Арсенал" — -622 млн евро

"Тоттенхэм" — -608 млн евро

"Ньюкасл Юнайтед" — -574 млн евро

В списке команд с лучшим трансферным балансом за "Бенфикой" идут амстердамский "Аякс" — +349 млн млн евро, и французский "Лилль" — +282 млн.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

Вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.