Арсеналу покорилось уникальное достижение
В 26-м туре чемпионата Англии лондонский "Арсенал" выиграл матч у "Ньюкасла" со счетом 4:1. В этой игре команде покорилось уникальное достижение.
Связано оно с забитыми мячами во втором тайме, сообщил портал Opta Sport.
"Арсенал" вошел в историю АПЛ
По информации аналитиков, "Арсенал" в матче с "Ньюкаслом" стал первой командой в истории Английской премьер-лиги, забившей по два гола или более в семи подряд таймах.
"Арсенал" начал свою серию во втором тайме игры с "Ливерпулем", когда удалось победить со счетом 3:1. Продолжилась она в четырех таймах против "Вест Хэма" (6:0) и "Бернли" (5:0).
После 26 туров лондонский "Арсенал" занимает третье место в чемпионате Англии, отставая на два очка от "Ливерпуля" и на один балл от "Ман Сити".
Ближайший преследователь "Арсенала" "Астон Вилла" отстает команды Микеля Артеты на шесть очков.
Отметим, что в крайних матчах "Арсенал" побеждал без помощи травмированного украинца Александра Зинченко.
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