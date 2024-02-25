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Арсеналу покорилось уникальное достижение

25 февраля 2024 09:42
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Агабекян Карен
редактор
Арсеналу покорилось уникальное достижение
Игроки лондонского "Арсенала". Фото: twitter.com/Arsenal
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 26-м туре чемпионата Англии лондонский "Арсенал" выиграл матч у "Ньюкасла" со счетом 4:1. В этой игре команде покорилось уникальное достижение.

Связано оно с забитыми мячами во втором тайме, сообщил портал Opta Sport.

"Арсенал" вошел в историю АПЛ

По информации аналитиков, "Арсенал" в матче с "Ньюкаслом" стал первой командой в истории Английской премьер-лиги, забившей по два гола или более в семи подряд таймах.

"Арсенал" начал свою серию во втором тайме игры с "Ливерпулем", когда удалось победить со счетом 3:1. Продолжилась она в четырех таймах против "Вест Хэма" (6:0) и "Бернли" (5:0).

После 26 туров лондонский "Арсенал" занимает третье место в чемпионате Англии, отставая на два очка от "Ливерпуля" и на один балл от "Ман Сити".

Ближайший преследователь "Арсенала" "Астон Вилла" отстает команды Микеля Артеты на шесть очков.

Отметим, что в крайних матчах "Арсенал" побеждал без помощи травмированного украинца Александра Зинченко.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

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футбол
Ньюкасл Юнайтед
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