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Арсенал встановив унікальне досягнення

25 лютого 2024 09:42
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Агабекян Карен
редактор
Арсенал встановив унікальне досягнення
Гравці лондонського "Арсеналу". Фото: twitter.com/Arsenal
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Агабекян Карен
редактор

У 26-му турі чемпіонату Англії лондонський "Арсенал" виграв матч у "Ньюкасла" з рахунком 4:1. У цій грі команда встановила унікальне досягнення.

Пов'язано воно із забитими м'ячами у другому таймі, повідомив портал Opta Sport.

"Арсенал" увійшов до історії АПЛ

За інформацією аналітиків, "Арсенал" у матчі з "Ньюкаслом" став першою командою в історії Англійської прем'єр-ліги, яка забила по два голи або більше у семи поспіль таймах.

"Арсенал" розпочав свою серію у другому таймі гри з "Ліверпулем", коли вдалося перемогти з рахунком 3:1. Продовжилася вона у чотирьох таймах проти "Вест Гема" (6:0) та "Бернлі" (5:0).

Після 26 турів лондонський "Арсенал" посідає третє місце у чемпіонаті Англії, відстаючи на два очки від "Ліверпуля" та на один бал від "Ман Сіті".

Найближчий переслідувач "Арсеналу" "Астон Вілла" відстає від команди Мікеля Артети на шість очок.

Зазначимо, що у крайніх матчах "Арсенал" перемагав без допомоги травмованого українця Олександра Зінченка.

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футбол
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
АПЛ

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