Арсенал встановив унікальне досягнення

Гравці лондонського "Арсеналу". Фото: twitter.com/Arsenal

У 26-му турі чемпіонату Англії лондонський "Арсенал" виграв матч у "Ньюкасла" з рахунком 4:1. У цій грі команда встановила унікальне досягнення.

Пов'язано воно із забитими м'ячами у другому таймі, повідомив портал Opta Sport.

"Арсенал" увійшов до історії АПЛ

За інформацією аналітиків, "Арсенал" у матчі з "Ньюкаслом" став першою командою в історії Англійської прем'єр-ліги, яка забила по два голи або більше у семи поспіль таймах.

"Арсенал" розпочав свою серію у другому таймі гри з "Ліверпулем", коли вдалося перемогти з рахунком 3:1. Продовжилася вона у чотирьох таймах проти "Вест Гема" (6:0) та "Бернлі" (5:0).

Після 26 турів лондонський "Арсенал" посідає третє місце у чемпіонаті Англії, відстаючи на два очки від "Ліверпуля" та на один бал від "Ман Сіті".

Найближчий переслідувач "Арсеналу" "Астон Вілла" відстає від команди Мікеля Артети на шість очок.

Зазначимо, що у крайніх матчах "Арсенал" перемагав без допомоги травмованого українця Олександра Зінченка.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

Вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

Мюнхенська "Баварія" знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ.

Мудрик змінить клуб — "Челсі" готує трансфер українця.

Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану вибрав новий клуб.

Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.