Арсенал продаст восемь игроков — есть ли Зинченко в списке

Мартин Эдегор благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в этом сезоне неохотно меняет стартовый состав своей команды. Летом "канониры" могут продать часть футболистов.

Артета считает, что часть игроков "Арсенала" не соответствует его требованиям, сообщает Mirror.

"Канониры" участвуют в борьбе за титул в Премьер-лиге вместе с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". После 26 туров "Арсенал" занимает третье место, отстает от лидера на пять очков и имеет матч в запасе.

Букайо Сака во время матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra

В чем "Арсенал" уступает соперникам

Микель Артета добился отличного результата даже несмотря на то, что задействовал в сезоне меньше игроков, чем соперники в борьбе за титул. Журналисты считают, что главный тренер "канониров" доволен далеко не всеми футболистами команды.

"Арсенал" потерпел поражение со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" в среду вечером. Лондонцам не удалось нанести ни одного удара в створ, а на 94-й минуте они пропустили гол от соперника.

Футболисты "Арсенала" после поражения от "Порту". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Артета сделал всего одну замену во время игры, во втором тайме, что соответствовало тенденции этого сезона. К примеру, "Ливерпуль" внес 215 изменений в свой стартовый состав в 39 матчах этого сезона, а "Сити" сделал 160 изменений в таком же количестве матчей. Микель Артета внес всего 99 замен в 36 играх.

Тренерский штаб "канониров" уже попросил руководство клуба подписать летом еще одного центрального защитника, результативного форварда и несколько хавбеков. Одновременно с этим "Арсенал" продаст от шести до девяти футболистов, на которых Микель Артета не рассчитывает. Пока не известно, если ли в этом списке украинец Александр Зинченко.

Напомним, Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Кейн и Де Лигт летом могут уйти из "Баварии".

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов.