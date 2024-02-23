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Арсенал продаст восемь игроков — есть ли Зинченко в списке

23 февраля 2024 15:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал продаст восемь игроков — есть ли Зинченко в списке
Мартин Эдегор благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в этом сезоне неохотно меняет стартовый состав своей команды. Летом "канониры" могут продать часть футболистов. 

Артета считает, что часть игроков "Арсенала" не соответствует его требованиям, сообщает Mirror

"Канониры" участвуют в борьбе за титул в Премьер-лиге вместе с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". После 26 туров "Арсенал" занимает третье место, отстает от лидера на пять очков и имеет матч в запасе. 

Букайо Сака
Букайо Сака во время матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra

В чем "Арсенал" уступает соперникам 

Микель Артета добился отличного результата даже несмотря на то, что задействовал в сезоне меньше игроков, чем соперники в борьбе за титул. Журналисты считают, что главный тренер "канониров" доволен далеко не всеми футболистами команды. 

"Арсенал" потерпел поражение со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" в среду вечером. Лондонцам не удалось нанести ни одного удара в створ, а на 94-й минуте они пропустили гол от соперника. 

Арсенал
Футболисты "Арсенала" после поражения от "Порту". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Артета сделал всего одну замену во время игры, во втором тайме, что соответствовало тенденции этого сезона. К примеру, "Ливерпуль" внес 215 изменений в свой стартовый состав в 39 матчах этого сезона, а "Сити" сделал 160 изменений в таком же количестве матчей. Микель Артета внес всего 99 замен в 36 играх.

Тренерский штаб "канониров" уже попросил руководство клуба подписать летом еще одного центрального защитника, результативного форварда и несколько хавбеков. Одновременно с этим "Арсенал" продаст от шести до девяти футболистов, на которых Микель Артета не рассчитывает. Пока не известно, если ли в этом списке украинец Александр Зинченко. 

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