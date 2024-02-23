Арсенал продасть вісім гравців — чи є Зінченко у списку

Мартін Едегор дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета цього сезону неохоче змінює стартовий склад своєї команди. Влітку "каноніри" можуть продати частину футболістів.

Артета вважає, що частина гравців "Арсенала" не відповідає його вимогам, повідомляє Mirror.

"Каноніри" беруть участь у боротьбі за титул у Прем'єр-лізі разом із "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті". Після 26 турів "Арсенал" посідає третє місце, відстає від лідера на п'ять очок та має матч у запасі.

Букайо Сака під час матчу. Фото: Reuters/Peter Cziborra

У чому "Арсенал" поступається суперникам

Мікель Артета досяг відмінного результату навіть попри те, що задіяв у сезоні менше гравців, ніж суперники у боротьбі за титул. Журналісти вважають, що головний тренер "канонірів" задоволений не всіма футболістами команди.

"Арсенал" зазнав поразки з рахунком 1:0 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Порту" у середу ввечері. Лондонцям не вдалося завдати жодного удару у ворота, а на 94-й хвилині вони пропустили гол від суперника.

Футболісти "Арсеналу" після поразки від "Порту". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Артета зробив лише одну заміну під час гри, у другому таймі, що відповідало тенденції цього сезону. Наприклад, "Ліверпуль" вніс 215 змін у свій стартовий склад у 39 матчах цього сезону, а "Сіті" зробив 160 змін у такій кількості матчів. Мікель Артета вніс лише 99 замін у 36 іграх.

Тренерський штаб "канонірів" вже попросив керівництво клубу підписати влітку ще одного центрального захисника, результативного форварда та кілька хавбеків. Водночас "Арсенал" продасть від шести до дев'яти футболістів, на яких Мікель Артета не розраховує. Поки що не відомо, чи в цьому списку українець Олександр Зінченко.

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