Челсі Мудрика — найгірша команда у світі за трансферами

Футболісти "Челсі" святкують перемогу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Дослідницька організація CIES Football Observatory оцінила клуби за показником трансферного балансу . Найгіршим став лондонський "Челсі".

Результати опублікували на сайті CIES Football Observatory.

Гравці "Бенфіки" перед матчем із "Візелою". Фото: "Бенфіка"

Найкраще продає гравців "Бенфіка"

Аналітики опублікували рейтинг команд від найкращої до найгіршої за трансферним балансом за сезони 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 рр.

Найгіршим у рейтингу став лондонський "Челсі", де трансферний баланс становить — -782 млн євро. Найкращий трансферний баланс у португальської "Бенфіки" — +354 млн євро. Саме до португальської команди продали українського голкіпера Анатолія Трубіна, адже ті вміють вигідно продавати, а "Шахтар" залишив собі частину економічних прав на гравця.

У топ-5 негативного рейтингу марнотратів входять лише клуби з Англійської прем'єр-ліги:

"Челсі" — -782 млн євро

"Манчестер Юнайтед" — -773 млн євро

"Арсенал" — -622 млн євро

"Тоттенхем" — -608 млн євро

"Ньюкасл Юнайтед" — -574 млн євро

У списку команд з кращим трансферним балансом за "Бенфікою" йдуть амстердамський "Аякс" — +349 млн євро, і французький "Лілль" — +282 млн.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

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