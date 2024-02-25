Ван Дейк вирвав для Ліверпуля перемогу над Челсі у фіналі Кубка Англії
У фіналі Кубка Англії зіграли "Челсі" та "Ліверпуль". У складі "синіх" лише з лави запасних з'явився Михайло Мудрик.
Ліверпулю вдалося перемогти в екстратаймі, повідомив портал Новини.LIVE.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/ripCL9hC8b— Liverpool FC (@LFC) February 25, 2024
"Ліверпуль" дотиснув "Челсі" з Мудриком
У першому таймі було більше боротьби, ніж моментів. Варто виділити лише втрату Райана Гравенберха на 28-й хвилині. Футболіста "Ліверпуля" травмував Мойсес Кайседо.
У другому таймі "Ліверпуль" забив. На 60-й хвилині Ендрю Робертсон навісив зі штрафного, а Віржіл Ван Дейк головою пробив Джорджа Петровича. Однак гол скасували після перегляду епізоду, вважаючи, що Ватару Ендо з порушенням заважав Леві Колвіллу.
За рахунку 0:0 на 89-й хвилині на полі з'явився Мудрик, який замінив Ніколя Джексона.
Потім в екстратаймах Петрович врятував "Челсі" від вірного голу. Але вже за три хвилини пропустив. Після подачі кутового Ван Дейк з-під Мудрика ударом головою пробив ворота "синіх".
Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив Мудрику за матч оцінку 6,1. У складі "Челсі" нижче лише у Трево Чалоби — 5,9.
"Челсі" — "Ліверпуль" — 0:1
Гол: Ван Дейк, 118.
"Челсі": Петрович, Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл (Чалоба, 112), Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлагер (Мадуеке, 96), Стерлінг (Нкунку, 67), Джексон (Мудрик, 89).
"Ліверпуль": Келлегер, Бредлі (Кларк, 73), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цімікас, 87), Ендо, Мак Аллістер (Макконнелл, 88), Гравенберх (Гомес, 28), Еліотт, Луїс Діас, Гакпо.
Попередження: Чілвелл, Палмер — Бредлі, Аллістер, Конате, Макконнелл, Гомес.
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