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Ван Дейк вирвав для Ліверпуля перемогу над Челсі у фіналі Кубка Англії

25 лютого 2024 20:04
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Агабекян Карен
редактор
Ван Дейк вирвав для Ліверпуля перемогу над Челсі у фіналі Кубка Англії
Єдиний гол у матчі. Фото: "Ліверпуль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У фіналі Кубка Англії зіграли "Челсі" та "Ліверпуль". У складі "синіх" лише з лави запасних з'явився Михайло Мудрик.

Ліверпулю вдалося перемогти в екстратаймі, повідомив портал Новини.LIVE.

"Ліверпуль" дотиснув "Челсі" з Мудриком

У першому таймі було більше боротьби, ніж моментів. Варто виділити лише втрату Райана Гравенберха на 28-й хвилині. Футболіста "Ліверпуля" травмував Мойсес Кайседо.

У другому таймі "Ліверпуль" забив. На 60-й хвилині Ендрю Робертсон навісив зі штрафного, а Віржіл Ван Дейк головою пробив Джорджа Петровича. Однак гол скасували після перегляду епізоду, вважаючи, що Ватару Ендо з порушенням заважав Леві Колвіллу.

За рахунку 0:0 на 89-й хвилині на полі з'явився Мудрик, який замінив Ніколя Джексона.

Потім в екстратаймах Петрович врятував "Челсі" від вірного голу. Але вже за три хвилини пропустив. Після подачі кутового Ван Дейк з-під Мудрика ударом головою пробив ворота "синіх".

Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив Мудрику за матч оцінку 6,1. У складі "Челсі" нижче лише у Трево Чалоби — 5,9.

"Челсі" — "Ліверпуль" — 0:1

Гол: Ван Дейк, 118.

"Челсі": Петрович, Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл (Чалоба, 112), Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлагер (Мадуеке, 96), Стерлінг (Нкунку, 67), Джексон (Мудрик, 89).

"Ліверпуль": Келлегер, Бредлі (Кларк, 73), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цімікас, 87), Ендо, Мак Аллістер (Макконнелл, 88), Гравенберх (Гомес, 28), Еліотт, Луїс Діас, Гакпо.

Попередження: Чілвелл, Палмер — Бредлі, Аллістер, Конате, Макконнелл, Гомес.

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Михайло Мудрик
Ліверпуль
Челсі
АПЛ
українські легіонери (футбол)

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