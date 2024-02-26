Ванат розповів про обмін жартами з Гармашем після матчу Металіста 1925 з Динамо

Команда Шовковського святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард збірної України та київського "Динамо" Владислав Ванат прокоментував перемогу над "Металістом 1925". Молодий футболіст забив два м'ячі у цьому матчі.

Після фінального свистка Ванат обмінявся жартами з колишнім одноклубником, повідомляє Профутбол Digital.

У центральному матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Металіст 1925" програв у Києві "Динамо" з рахунком 2:4. Денис Гармаш забив свій перший гол за харківську команду у ворота "біло-синіх". Владислав Вана відповів на це дублем.

Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Гармаш сказав Ванату

Автор двох голів у матчі та один із найкращих бомбардирів УПЛ цього сезону вважає Дениса Гармаша легендою українського футболу. Владислав Ванат не упустив можливості для того, щоб після матчу поговорити зі своїм колишнім одноклубником.

Денис Гармаш в оточенні суперників. Фото: пресслужба "Динамо"

Ванат підтвердив, що товаришує з Гармашем. Після фінального свистка Владислав заявив Денису "Не сьогодні", на що футболіст "Металіста 1925" відповів: "Я свій гол забив".

Владислав Ванат підсумував враження від дій ветерана словами "Класичний Гармаш".

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