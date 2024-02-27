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Дівчина гравця Динамо показала, що одягне для гостей із Донецька — їм не сподобається

27 лютого 2024 15:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Дівчина гравця Динамо показала, що одягне для гостей із Донецька — їм не сподобається
Дівчина Максима Дячука Марія. Фото: instagram.com/_maaash
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Дівчина футболіста київського "Динамо" Максима Дячука Марія прорекламувала форму клубу. До того ж пожартувала з фанатів "Шахтаря".

Кумедне відео Марія опублікувала в TikTok.

@maaash____

кияночка 🤍💙

♬ som original - barretoedits

Яке відео записала дівчина Дячука

Марія опублікувала нове відео, на якому показала, що одягне у разі приїзду гостей із Донецька.

Очевидно, що дівчина одягла б футболку київського "Динамо", аби позлити донеччан.

Зазначимо, що 20-річний Дячук цього сезону втратив місце у стартовому складі "Динамо" і тепер все рідше з'являється на полі.

Нинішнього сезону у Дячука десять матчів за "Динамо" та один гол. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1 млн євро. Чинний контракт Максима з клубом триває до літа 2028 року.

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футбол
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Максим Дячук

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