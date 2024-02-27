Циганков приніс перемогу Жироні — оцінка українця за матч із Райо Вальєкано
У рамках 26 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" обіграла "Райо Вальєкано". Попри рахунок, гра до першого забитого м'яча була тяжкою для каталонців.
Розрядив ситуацію гол українця Віктора Циганкова на 52-й хвилині, повідомив портал Новини.LIVE.
Viktor Tsygankov and Savinho vs Rayo Vallecano— Henri (@pete_pedrinho10) February 26, 2024
#GironaRayo #GironaFC #Savinho pic.twitter.com/9UIbxmCDvU
Циганков був одним із найкращих на полі
Протягом першого тайму та початку другого не вдавалася гра у Артема Довбика та Савіо. Тому Циганков був одним із небагатьох гравців, які загострювали гру на полі.
Загалом Циганков зіграв у матчі 89 хвилин, що буває рідко, оскільки його зазвичай змінюють із 65 по 75 хвилину.
Статистичний портал WhoScored оцінив Циганкова на 7.7 балів. Більше в команді здобули лише Савіо (9.3) та Алеіш Гарсія (8.0). Найгіршим гравцем у "Жирони" став Артем Довбик — 6.1.
Портал Sofascore також дав Циганкову оцінку 7.7, але у них вищий тільки Савіо (9.1). У Довбика — 6.3.
Циганков цього сезону у 25 матчах за "Жирону" забив шість м'ячів і зробив три результативні передачі.
"Жирона" цього сезону йде на другому місці у чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 59 очок.
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