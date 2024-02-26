Під Авдіївкою загинув титулований український спортсмен та тренер

Загиблий тренер Павло Комишанченко. Фото: Base of Ukrainian sports

У складі Збройних сил України загинув український велоспортсмен та тренер Павло Комишанченко. Він служив на Донеччині.

Комишанченко загинув під Авдіївкою, повідомив канал Base of Ukrainian sports.

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За інформацією джерела, Комишанченко пішов захищати країну як доброволець після початку повномасштабного російського вторгнення.

За час своєї спортивної кар’єри загиблий неодноразово перемагав та ставав призером чемпіонатів України з шосейного велоспорту серед юнаків та юніорів. Він був членом юнацької збірної України.

Після завершення спортивної кар’єри Комишанченко працював тренером з шосейного велоспорту у Харкові.

"Після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників він захищав Україну в лавах ЗСУ. Загинув на Донеччині у боях під Авдіївкою.

Захисник був неодноразовим переможцем та призером чемпіонатів України з велоспорту на шосе серед юнаків та юніорів, переможцем юнацької спартакіади України, входив до складу юніорської збірної України.

Після завершення спортивної кар’єри працював тренером з велоспорту, зокрема у Харкові в ДЮСШ "Олімпія" та клубі "Перемога".

Висловлюємо співчуття рідним і близьким Павла.

Вічна пам'ять Герою!" — йдеться в повідомленні.

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