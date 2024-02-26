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Під Авдіївкою загинув титулований український спортсмен та тренер

26 лютого 2024 14:06
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Агабекян Карен
редактор
Під Авдіївкою загинув титулований український спортсмен та тренер
Загиблий тренер Павло Комишанченко. Фото: Base of Ukrainian sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У складі Збройних сил України загинув український велоспортсмен та тренер Павло Комишанченко. Він служив на Донеччині.

Комишанченко загинув під Авдіївкою, повідомив канал Base of Ukrainian sports.

На фронті загинув ще один спортсмен

За інформацією джерела, Комишанченко пішов захищати країну як доброволець після початку повномасштабного російського вторгнення.

За час своєї спортивної кар’єри загиблий неодноразово перемагав та ставав призером чемпіонатів України з шосейного велоспорту серед юнаків та юніорів. Він був членом юнацької збірної України.

Після завершення спортивної кар’єри Комишанченко працював тренером з шосейного велоспорту у Харкові.

"Після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників він захищав Україну в лавах ЗСУ. Загинув на Донеччині у боях під Авдіївкою.

Захисник був неодноразовим переможцем та призером чемпіонатів України з велоспорту на шосе серед юнаків та юніорів, переможцем юнацької спартакіади України, входив до складу юніорської збірної України.

Після завершення спортивної кар’єри працював тренером з велоспорту, зокрема у Харкові в ДЮСШ "Олімпія" та клубі "Перемога".

Висловлюємо співчуття рідним і близьким Павла.

Вічна пам'ять Герою!" — йдеться в повідомленні.

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ЗСУ
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