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Сабо спрогнозував, хто стане чемпіоном України з футболу цього сезону

26 лютого 2024 14:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сабо спрогнозував, хто стане чемпіоном України з футболу цього сезону
Йожеф Сабо під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної України та київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився думкою про чемпіонські перегони у Прем'єр-лізі (УПЛ). Фахівець назвав фаворита у битві за золоті медалі національної першості.

Сабо виділив головну проблему "Динамо" цього сезону, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Екснаставник "Динамо" побажав удачі Олександру Шовковському, який наприкінці 2023 року замінив біля керма столичної команди Мірчу Луческу. За молодого тренера "біло-сині" ще не втрачали очки в офіційних матчах, у кожному з яких забивали мінімум два голи.

Шахтар Донецьк
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Хто стане чемпіоном УПЛ

Йожеф Сабо вважає, що золоті медалі національної першості завоює донецький "Шахтар". Тренер вважає, що чинні чемпіони країни зберегли сильний склад і готові підтвердити статус найкращого клубу країни.

Сабо вважає, що комплектація складу стане тією проблемою, яка завадить "Динамо" нав'язати "Шахтарю" конкуренцію у боротьбі за титул. За словами наставника, в атаці "біло-синіх" немає кому забивати, крім Владислава Ваната.

Володимир Бражко
Володимир Бражко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Йожеф Сабо не вірить у перспективи Владислава Супряги та наголошує на прогресі півзахисника Володимира Бражка. Тренер упевнений, що цей футболіст незабаром перейде з "Динамо" до одного з європейських клубів.

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Де Хеа та Ноєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна.

спорт
футбол
ФК Шахтар
УПЛ
Йожеф Сабо

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