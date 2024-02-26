Сабо спрогнозировал, кто станет чемпионом Украины по футболу в этом сезоне

Йожеф Сабо во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге (УПЛ). Специалист назвал фаворита в битве за золотые медали национального первенства.

Сабо прокомментировал главную проблему "Динамо" в этом сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Экс-наставник "Динамо" пожелал удачи Александру Шовковскому, который в конце 2023 года заменил у руля столичной команды Мирчу Луческу. При молодом тренере "бело-синие" еще не теряли очки в официальных матчах, в каждом из которых забивали минимум два гола.

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Кто станет чемпионом УПЛ

При этом Йожеф Сабо считает, что золотые медали национального первенства завоюет донецкий "Шахтер". Тренер считает, что действующие чемпионы страны сохранили сильный состав и готовы подтвердить статус лучшего клуба страны.

Сабо считает, что комплектация состава станет той проблемой, которая помешает "Динамо" навязать "Шахтеру" конкуренцию в борьбе за титул. По словам наставника, в атаке "бело-синих" некому забивать, кроме Владислава Ваната.

Владимир Бражко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Йожеф Сабо не верит в перспективы Владислава Супряги и отмечает прогресс полузащитника Владимира Бражко. Тренер уверен, что этот футболист вскоре перейдет из "Динамо" в один из европейских клубов.

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