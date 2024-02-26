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Сабо спрогнозировал, кто станет чемпионом Украины по футболу в этом сезоне

26 февраля 2024 14:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сабо спрогнозировал, кто станет чемпионом Украины по футболу в этом сезоне
Йожеф Сабо во время интервью. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге (УПЛ). Специалист назвал фаворита в битве за золотые медали национального первенства.

Сабо прокомментировал главную проблему "Динамо" в этом сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

Экс-наставник "Динамо" пожелал удачи Александру Шовковскому, который в конце 2023 года заменил у руля столичной команды Мирчу Луческу. При молодом тренере "бело-синие" еще не теряли очки в официальных матчах, в каждом из которых забивали минимум два гола. 

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Кто станет чемпионом УПЛ

При этом Йожеф Сабо считает, что золотые медали национального первенства завоюет донецкий "Шахтер". Тренер считает, что действующие чемпионы страны сохранили сильный состав и готовы подтвердить статус лучшего клуба страны.  

Сабо считает, что комплектация состава станет той проблемой, которая помешает "Динамо" навязать "Шахтеру" конкуренцию в борьбе за титул. По словам наставника, в атаке "бело-синих" некому забивать, кроме Владислава Ваната. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Йожеф Сабо не верит в перспективы Владислава Супряги и отмечает прогресс полузащитника Владимира Бражко. Тренер уверен, что этот футболист вскоре перейдет из "Динамо" в один из европейских клубов. 

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть.

Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча "Металлиста 1925" с "Динамо".

Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".

Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина. 

спорт
футбол
ФК Шахтер
УПЛ
Йожеф Сабо

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