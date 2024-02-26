Сабо спрогнозировал, кто станет чемпионом Украины по футболу в этом сезоне
Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге (УПЛ). Специалист назвал фаворита в битве за золотые медали национального первенства.
Сабо прокомментировал главную проблему "Динамо" в этом сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".
Экс-наставник "Динамо" пожелал удачи Александру Шовковскому, который в конце 2023 года заменил у руля столичной команды Мирчу Луческу. При молодом тренере "бело-синие" еще не теряли очки в официальных матчах, в каждом из которых забивали минимум два гола.
Кто станет чемпионом УПЛ
При этом Йожеф Сабо считает, что золотые медали национального первенства завоюет донецкий "Шахтер". Тренер считает, что действующие чемпионы страны сохранили сильный состав и готовы подтвердить статус лучшего клуба страны.
Сабо считает, что комплектация состава станет той проблемой, которая помешает "Динамо" навязать "Шахтеру" конкуренцию в борьбе за титул. По словам наставника, в атаке "бело-синих" некому забивать, кроме Владислава Ваната.
Йожеф Сабо не верит в перспективы Владислава Супряги и отмечает прогресс полузащитника Владимира Бражко. Тренер уверен, что этот футболист вскоре перейдет из "Динамо" в один из европейских клубов.
Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.
Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть.
Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча "Металлиста 1925" с "Динамо".
Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".
Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина.
Читайте Новини.LIVE!