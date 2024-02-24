Беленюк повідомив про загибель на війні відомого українського спортсмена

Загиблий військовий Руслан Данко. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Під час виконання бойового завдання загинув борець греко-римського стилю та тренер Руслан Данко. Він як доброволець пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк у Facebook.

Загинув відомий борець і тренер Руслан Данко

Данко був кандидатом у майстри спорту з класичної боротьби й як у спортсмена у нього не було великих успіхів. Слава до Руслана прийшла як до тренера-ентузіаста. Він тренував дітей в Івано-Франківській області, а на другий день після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ.

"Чергова важка втрата для всієї борцівської родини... Вчора на війні з ворогом загинув наш друг і колега, борець греко-римського стилю Руслан Данко, позивний "Тренер"… Знаю особисто Руслана дуже давно, він з невеликого містечка Косів, що на Івано-Франківщині. В період новорічних канікул наш тренер завжди проводив там збори. Сильний борець, який до повномасштабного вторгнення вирішив для себе стати тренером і виховувати майбутнє боротьби Франківщини… на другий день після повномасштабного вторгнення увійшов до лав ЗСУ! Справжній Герой!" — написав нардеп.

Військовий, який навіть на війні отримав позивний "Тренер", воював у складі 74-го батальйону територіальної оборони 102-ї бригади Сил ТрО ЗСУ.

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