Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Беленюк повідомив про загибель на війні відомого українського спортсмена arrow

Беленюк повідомив про загибель на війні відомого українського спортсмена

24 лютого 2024 16:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Беленюк повідомив про загибель на війні відомого українського спортсмена
Загиблий військовий Руслан Данко. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Під час виконання бойового завдання загинув борець греко-римського стилю та тренер Руслан Данко. Він як доброволець пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк у Facebook.

Загинув відомий борець і тренер Руслан Данко

Данко був кандидатом у майстри спорту з класичної боротьби й як у спортсмена у нього не було великих успіхів. Слава до Руслана прийшла як до тренера-ентузіаста. Він тренував дітей в Івано-Франківській області, а на другий день після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ.

"Чергова важка втрата для всієї борцівської родини... Вчора на війні з ворогом загинув наш друг і колега, борець греко-римського стилю Руслан Данко, позивний "Тренер"… Знаю особисто Руслана дуже давно, він з невеликого містечка Косів, що на Івано-Франківщині. В період новорічних канікул наш тренер завжди проводив там збори. Сильний борець, який до повномасштабного вторгнення вирішив для себе стати тренером і виховувати майбутнє боротьби Франківщини… на другий день після повномасштабного вторгнення увійшов до лав ЗСУ! Справжній Герой!" — написав нардеп.

Військовий, який навіть на війні отримав позивний "Тренер", воював у складі 74-го батальйону територіальної оборони 102-ї бригади Сил ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

Вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

Мюнхенська "Баварія" знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ.

Мудрик змінить клуб — "Челсі" готує трансфер українця.

Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану вибрав новий клуб.

Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.

війна
Жан Беленюк
боротьба
греко-римська боротьба
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

10 лютого 2024

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі