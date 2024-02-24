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Під Бахмутом загинув фанат Жальгіріса — у Литві у нього залишилася родина

24 лютого 2024 11:30
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Агабекян Карен
редактор
Під Бахмутом загинув фанат Жальгіріса — у Литві у нього залишилася родина
Загиблий литовський уболівальник Тажас Тумас. Фото: facebook.com/pietu4ultras
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У зоні бойових дій на Донеччині загинув литовський доброволець Тажас Тумас. Загиблий був активним фанатом "Жальгіріса".

Про це повідомив литовський портал 15min.lt.

Тажас Тумас
Повідомлення від ультрас "Жальгірісу". Фото: скриншот

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Загиблий 43-річний уболівальник служив в Україні з листопада 2023 року у 92-й бригаді ЗСУ.

У Литві Тумас входив до фанатського угруповання вболівальників "Жальгіріса" Pietų-IV. На батьківщині в нього залишилися дружина та дочка.

За попередньою інформацією, Тумас загинув під час виконання логістичного завдання біля Бахмута. Литовець разом з українським товаришем по службі віз міни на передову, коли в їхню машину влетів дрон. Внаслідок вибуху БПЛА та детонації мін обидва військовослужбовці загинули.

"Ця інформація дійшла до посольства Литви у Києві і до нас відповідно. Початкова інформація, що він загинув під Бахмутом, але жодних інших обставин не повідомляється", — заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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