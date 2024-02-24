Під Бахмутом загинув фанат Жальгіріса — у Литві у нього залишилася родина
У зоні бойових дій на Донеччині загинув литовський доброволець Тажас Тумас. Загиблий був активним фанатом "Жальгіріса".
Про це повідомив литовський портал 15min.lt.
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Загиблий 43-річний уболівальник служив в Україні з листопада 2023 року у 92-й бригаді ЗСУ.
У Литві Тумас входив до фанатського угруповання вболівальників "Жальгіріса" Pietų-IV. На батьківщині в нього залишилися дружина та дочка.
За попередньою інформацією, Тумас загинув під час виконання логістичного завдання біля Бахмута. Литовець разом з українським товаришем по службі віз міни на передову, коли в їхню машину влетів дрон. Внаслідок вибуху БПЛА та детонації мін обидва військовослужбовці загинули.
"Ця інформація дійшла до посольства Литви у Києві і до нас відповідно. Початкова інформація, що він загинув під Бахмутом, але жодних інших обставин не повідомляється", — заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
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