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Под Бахмутом погиб фанат Жальгириса — в Литве у него осталась семья

24 февраля 2024 11:30
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Агабекян Карен
редактор
Под Бахмутом погиб фанат Жальгириса — в Литве у него осталась семья
Погибший литовский болельщик Тажас Тумас. Фото: facebook.com/pietu4ultras
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В зоне боевых действий в Донецкой области погиб литовский доброволец Тажас Тумас. Погибший также был активным фанатом "Жальгириса".

Об этом сообщил литовский портал 15min.lt.

Тажас Тумас
Сообщение от ультрас "Жальгириса". Фото: скриншот

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Погибший 43-летний болельщик служил в Украине с ноября 2023 года в 92-й бригаде ВСУ.

В Литве Тумас входил в фанатскую группировку болельщиков "Жальгириса" Pietų-IV. На родине у него остались жена и дочь.

По предварительной информации, Тумас погиб во время выполнения логистической задачи возле Бахмута. Литовец вместе с украинским сослуживцем вез мины на передовую, когда в их машину влетел дрон. В результате взрыва БпЛА и детонации мин оба военнослужащих погибли.

"Эта информация дошла до посольства Литвы в Киеве и до нас соответственно. Первоначальная информация, что он погиб под Бахмутом, но никаких других обстоятельств не сообщается", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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