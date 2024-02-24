Под Бахмутом погиб фанат Жальгириса — в Литве у него осталась семья

Погибший литовский болельщик Тажас Тумас. Фото: facebook.com/pietu4ultras

В зоне боевых действий в Донецкой области погиб литовский доброволец Тажас Тумас. Погибший также был активным фанатом "Жальгириса".

Об этом сообщил литовский портал 15min.lt.

Сообщение от ультрас "Жальгириса". Фото: скриншот

Герой оставил семью в Литве и прилетел защищать Украину

Погибший 43-летний болельщик служил в Украине с ноября 2023 года в 92-й бригаде ВСУ.

В Литве Тумас входил в фанатскую группировку болельщиков "Жальгириса" Pietų-IV. На родине у него остались жена и дочь.

По предварительной информации, Тумас погиб во время выполнения логистической задачи возле Бахмута. Литовец вместе с украинским сослуживцем вез мины на передовую, когда в их машину влетел дрон. В результате взрыва БпЛА и детонации мин оба военнослужащих погибли.

"Эта информация дошла до посольства Литвы в Киеве и до нас соответственно. Первоначальная информация, что он погиб под Бахмутом, но никаких других обстоятельств не сообщается", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Напомним, Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Кейн и Де Лигт летом могут уйти из "Баварии".

Бывший голкипер "Шахтера" раскритиковал Пушича после поражения от "Марселя".