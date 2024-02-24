Под Бахмутом погиб фанат Жальгириса — в Литве у него осталась семья
В зоне боевых действий в Донецкой области погиб литовский доброволец Тажас Тумас. Погибший также был активным фанатом "Жальгириса".
Об этом сообщил литовский портал 15min.lt.
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Погибший 43-летний болельщик служил в Украине с ноября 2023 года в 92-й бригаде ВСУ.
В Литве Тумас входил в фанатскую группировку болельщиков "Жальгириса" Pietų-IV. На родине у него остались жена и дочь.
По предварительной информации, Тумас погиб во время выполнения логистической задачи возле Бахмута. Литовец вместе с украинским сослуживцем вез мины на передовую, когда в их машину влетел дрон. В результате взрыва БпЛА и детонации мин оба военнослужащих погибли.
"Эта информация дошла до посольства Литвы в Киеве и до нас соответственно. Первоначальная информация, что он погиб под Бахмутом, но никаких других обстоятельств не сообщается", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
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