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Украинский тренер и спортивный судья погиб на фронте

21 февраля 2024 12:54
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Украинский тренер и спортивный судья погиб на фронте
Константин Матвиенко во время службы в ВСУ. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время ожесточенных боев в районе Угледара в Донецкой области тренер Константин Матвиенко получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. Патриот Украины пожертвовал собой во время выполнения оперативного задания. 

О гибели патриота Украины в Facebook сообщила Федерация дзюдо Сумской области. 

Константин Матвеенко был сумским тренером и судьей первой категории. О нем отзывались, как о добром и порядочном человеке, профессионале своего дела. Он был патриотическим и мужественным мужчиной, который всю свою жизнь посвятил развитию дзюдо в Сумской области. 

Матвиенко на фронте 

Украинский тренер добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил (ВСУ). Он успел побывать в нескольких горячих точках на фронте, где самоотверженно отражал российскую агрессию. 

В последние месяцы Матвиенко оборонял Угледар. Во время одного из боев он был смертельно ранен. Украинскому патриоту навсегда осталось 43 года. У него осталась жена.  

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

"Манчестер Сити" оставит Довбика и Цыганкова без звездного партнера по команде. 

Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен.

война
спорт
Сумы
Дзюдо
Угледар
Спортсмены в ВСУ

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