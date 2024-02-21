Украинский тренер и спортивный судья погиб на фронте

Константин Матвиенко во время службы в ВСУ. Фото: facebook

Во время ожесточенных боев в районе Угледара в Донецкой области тренер Константин Матвиенко получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. Патриот Украины пожертвовал собой во время выполнения оперативного задания.

О гибели патриота Украины в Facebook сообщила Федерация дзюдо Сумской области.

Константин Матвеенко был сумским тренером и судьей первой категории. О нем отзывались, как о добром и порядочном человеке, профессионале своего дела. Он был патриотическим и мужественным мужчиной, который всю свою жизнь посвятил развитию дзюдо в Сумской области.

Матвиенко на фронте

Украинский тренер добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил (ВСУ). Он успел побывать в нескольких горячих точках на фронте, где самоотверженно отражал российскую агрессию.

В последние месяцы Матвиенко оборонял Угледар. Во время одного из боев он был смертельно ранен. Украинскому патриоту навсегда осталось 43 года. У него осталась жена.

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.

"Манчестер Сити" оставит Довбика и Цыганкова без звездного партнера по команде.

Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен.