Украинский тренер и спортивный судья погиб на фронте
Во время ожесточенных боев в районе Угледара в Донецкой области тренер Константин Матвиенко получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. Патриот Украины пожертвовал собой во время выполнения оперативного задания.
О гибели патриота Украины в Facebook сообщила Федерация дзюдо Сумской области.
Константин Матвеенко был сумским тренером и судьей первой категории. О нем отзывались, как о добром и порядочном человеке, профессионале своего дела. Он был патриотическим и мужественным мужчиной, который всю свою жизнь посвятил развитию дзюдо в Сумской области.
Матвиенко на фронте
Украинский тренер добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил (ВСУ). Он успел побывать в нескольких горячих точках на фронте, где самоотверженно отражал российскую агрессию.
В последние месяцы Матвиенко оборонял Угледар. Во время одного из боев он был смертельно ранен. Украинскому патриоту навсегда осталось 43 года. У него осталась жена.
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