Молодой украинский футзалист погиб при обороне Авдеевки

Богдан Козак во время службы в армии. Фото: facebook

Еще один украинский спортсмен пожертвовал собой, чтобы защитить соотечественников от российской агрессии. При выполнении оперативного задания на фронте погиб Богдан Козак.

До начала полномасштабного вторжения оккупантов защитник Украины профессионально занимался мини-футболом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт СОШ 27 имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого.

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В феврале 2022 года Богдан Козак добровольно присоединился в силам обороны Украины. Он подписал контракт с третьей отдельной бригадой Сухопутных войск ВСУ. За неполных два года полномасштабной войны молодой защитник успел побывать во многих горячих точках.

В начале этого года Богдан Козак защищал рубежи Авдеевки. Это направление стало одной из самых горящих точек не только в Украине, но и во всем мире. Во время выполнения одного из заданий спортсмен получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. Украинского защитника похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Богдан Козак перед отправкой на фронт. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кем был Богдан Козак в мирной жизни

Перед тем, как подписать контракт с ВСУ, молодой спортсмен окончил Львовское высшее профессиональное училище пищевых технологий. Он активно занимался футзалом. Козак был воспитанником КИВСа (клуб игровых видов спорта), где тренировался под руководством тренера Юрия Шукатки. Богдан становился призером чемпионата и Кубка Украины.

Спортсмену и бойцу ВСУ было всего 18 лет.

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