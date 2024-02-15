Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Молодий український футзаліст загинув під час оборони Авдіївки arrow

Молодий український футзаліст загинув під час оборони Авдіївки

15 лютого 2024 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молодий український футзаліст загинув під час оборони Авдіївки
Богдан Козак під час служби в армії. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один український спортсмен пожертвував собою, щоб захистити співвітчизників від російської агресії. За виконання оперативного завдання на фронті загинув Богдан Козак.

До початку повномасштабного вторгнення окупантів захисник України професійно займався міні-футболом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook-аккаунт ЗОШ 27 імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.

Читайте також:

У лютому 2022 року Богдан Козак добровільно приєднався до сил оборони України. Він підписав контракт із третьою окремою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. За неповні два роки повномасштабної війни молодий захисник встиг побувати у багатьох гарячих точках.

На початку цього року Богдан Козак захищав межі Авдіївки. Цей напрямок став однією з найпалкіших точок не лише в Україні, а й у всьому світі. Під час виконання одного із завдань спортсмен отримав поранення, які виявились несумісними з життям. Українського захисника поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Богдан Козак
Богдан Козак перед відправкою на фронт. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ким був Богдан Козак у мирному житті

Перед тим, як підписати контракт із ЗСУ, молодий спортсмен закінчив Львівське вище професійне училище харчових технологій. Він активно займався футзалом. Козак був вихованцем КІВС (клуб ігрових видів спорту), де тренувався під керівництвом тренера Юрія Шукатки. Богдан ставав призером чемпіонату та Кубка України.

Спортсмену та бійцю ЗСУ було лише 18 років.

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

Лука Модріч влітку піде з "Реала" — хорват уже вибрав новий клуб.

Футболісти "Дніпра-1" відмовилися повертатися в Україну через ракетні обстріли. 

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії. 

Вболівальники зможуть побачити матч Ліги Європи "Шахтар" — "Марсель" онлайн у прямій трансляції.

війна
ЗСУ
спорт
Футзал
Спортсмени у ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі