Молодий український футзаліст загинув під час оборони Авдіївки

Богдан Козак під час служби в армії. Фото: facebook

Ще один український спортсмен пожертвував собою, щоб захистити співвітчизників від російської агресії. За виконання оперативного завдання на фронті загинув Богдан Козак.

До початку повномасштабного вторгнення окупантів захисник України професійно займався міні-футболом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook-аккаунт ЗОШ 27 імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.

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У лютому 2022 року Богдан Козак добровільно приєднався до сил оборони України. Він підписав контракт із третьою окремою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. За неповні два роки повномасштабної війни молодий захисник встиг побувати у багатьох гарячих точках.

На початку цього року Богдан Козак захищав межі Авдіївки. Цей напрямок став однією з найпалкіших точок не лише в Україні, а й у всьому світі. Під час виконання одного із завдань спортсмен отримав поранення, які виявились несумісними з життям. Українського захисника поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Богдан Козак перед відправкою на фронт. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ким був Богдан Козак у мирному житті

Перед тим, як підписати контракт із ЗСУ, молодий спортсмен закінчив Львівське вище професійне училище харчових технологій. Він активно займався футзалом. Козак був вихованцем КІВС (клуб ігрових видів спорту), де тренувався під керівництвом тренера Юрія Шукатки. Богдан ставав призером чемпіонату та Кубка України.

Спортсмену та бійцю ЗСУ було лише 18 років.

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