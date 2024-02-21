Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український тренер та спортивний суддя загинув на фронті arrow

Український тренер та спортивний суддя загинув на фронті

21 лютого 2024 12:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український тренер та спортивний суддя загинув на фронті
Костянтин Матвієнко під час служби у ЗСУ. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Під час запеклих боїв у районі Вугледару в Донецькій області тренер Костянтин Матвієнко отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. Патріот України пожертвував собою під час виконання оперативного завдання.

Про загибель патріота України у Facebook повідомила Федерація дзюдо на Сумщині.

Костянтин Матвєєнко був сумським тренером та суддею першої категорії. Про нього відгукувалися, як про добру і порядну людину, професіонала своєї справи. Він був патріотичним та мужнім чоловіком, який все своє життя присвятив розвитку дзюдо на Сумщині.

Матвієнко на фронті

Український тренер добровільно приєднався до лав Збройних сил (ЗСУ). Він встиг побувати в кількох гарячих точках на фронті, де самовіддано відбивав російську агресію.

В останні місяці Матвієнко обороняв Вугледар. Під час одного з боїв його було смертельно поранено. Українському патріоту назавжди залишилось 43 роки. У нього залишилася дружина.

Нагадаємо, "Реал" отримає пропозицію щодо Луніна від "Манчестер Юнайтед".

Київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

"Манчестер Сіті" залишить Довбика та Циганкова без зіркового партнера по команді.

Президент Аргентини назвав найкращого футболіста всіх часів.

війна
спорт
Суми
Дзюдо
Вугледар
Спортсмени у ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Актуальне по темі