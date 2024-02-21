Український тренер та спортивний суддя загинув на фронті

Костянтин Матвієнко під час служби у ЗСУ. Фото: facebook

Під час запеклих боїв у районі Вугледару в Донецькій області тренер Костянтин Матвієнко отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. Патріот України пожертвував собою під час виконання оперативного завдання.

Про загибель патріота України у Facebook повідомила Федерація дзюдо на Сумщині.

Костянтин Матвєєнко був сумським тренером та суддею першої категорії. Про нього відгукувалися, як про добру і порядну людину, професіонала своєї справи. Він був патріотичним та мужнім чоловіком, який все своє життя присвятив розвитку дзюдо на Сумщині.

Матвієнко на фронті

Український тренер добровільно приєднався до лав Збройних сил (ЗСУ). Він встиг побувати в кількох гарячих точках на фронті, де самовіддано відбивав російську агресію.

В останні місяці Матвієнко обороняв Вугледар. Під час одного з боїв його було смертельно поранено. Українському патріоту назавжди залишилось 43 роки. У нього залишилася дружина.

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