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Беленюк сообщил о гибели на войне известного украинского спортсмена

24 февраля 2024 16:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Беленюк сообщил о гибели на войне известного украинского спортсмена
Погибший военный Руслан Данко. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во время выполнения боевой задачи погиб борец греко-римского стиля и тренер Руслан Данко. Он как доброволец пошел воевать в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк в Facebook.

Погиб известный борец и тренер Руслан Данко

Данко был кандидатом в мастера спорта по классической борьбе и, как у спортсмена, у него не было больших успехов. Слава к Руслану пришла как к тренеру-энтузиасту. Он тренировал детей в Ивано-Франковской области, а на следующий день после полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ВСУ.

"Очередная тяжелая потеря для всей борцовской семьи...вчера, на войне с врагом, погиб наш друг и коллега, борец греко-римского стиля Руслан Данко, позывной "Тренер"… знаю лично Руслана очень давно, он из небольшого городка Косив, что в Ивано-Франковской области.В период новогодних каникул наш тренер всегда проводил там сборы.Сильный борец, который, до полномасштабного вторжения, решил для себя стать тренером и воспитывать будущее борьбы Франковщины... на второй день после полномасштабного вторжения пошел в ряды ВСУ! Настоящий Герой!", — написал нардеп.

Данко на войне получивший позывной "Тренер" и воевал в составе 74 батальона территориальной обороны 102 бригады Сил ТрО ВСУ.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

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Жан Беленюк
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