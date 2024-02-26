Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер

Погибший тренер Павел Комишанченко. Фото: Base of Russian sports

В составе Вооруженных сил Украины погиб украинский велоспортсмен и тренер Павел Комишанченко. Он служил в Донецкой области.

Комишанченко погиб под Авдеевкой, сообщил канал Base of Ukrainian sports.

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По информации источника, Комишанченко отправился защищать страну как доброволец после начала полномасштабного российского вторжения.

За время своей спортивной карьеры погибший неоднократно побеждал и становился призером чемпионатов Украины по шоссейному велоспорту среди юношей и юниоров. Он был членом юношеской сборной Украины.

После завершения спортивной карьеры Комишанченко работал тренером по шоссейному велоспорту в Харькове.

"После начала полномасштабного вторжения российских захватчиков он защищал Украину в рядах ВСУ. Погиб на Донбассе в боях под Авдеевкой.

Защитник был неоднократным победителем и призером чемпионатов Украины по велоспорту на шоссе среди юношей и юниоров, победителем юношеской спартакиады Украины, входил в состав юниорской сборной Украины.

После завершения спортивной карьеры работал тренером по велоспорту, в частности, в Харькове в ДЮСШ "Олимпия" и клубе "Победа".

Выражаем соболезнование родным и близким Павла.

Вечная память Герою!", — говорится в сообщении.

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