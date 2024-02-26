Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер arrow

Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер

26 февраля 2024 14:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер
Погибший тренер Павел Комишанченко. Фото: Base of Russian sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В составе Вооруженных сил Украины погиб украинский велоспортсмен и тренер Павел Комишанченко. Он служил в Донецкой области.

Комишанченко погиб под Авдеевкой, сообщил канал Base of Ukrainian sports.

На фронте погиб еще один спортсмен

По информации источника, Комишанченко отправился защищать страну как доброволец после начала полномасштабного российского вторжения.

За время своей спортивной карьеры погибший неоднократно побеждал и становился призером чемпионатов Украины по шоссейному велоспорту среди юношей и юниоров. Он был членом юношеской сборной Украины.

После завершения спортивной карьеры Комишанченко работал тренером по шоссейному велоспорту в Харькове.

"После начала полномасштабного вторжения российских захватчиков он защищал Украину в рядах ВСУ. Погиб на Донбассе в боях под Авдеевкой.

Защитник был неоднократным победителем и призером чемпионатов Украины по велоспорту на шоссе среди юношей и юниоров, победителем юношеской спартакиады Украины, входил в состав юниорской сборной Украины.

После завершения спортивной карьеры работал тренером по велоспорту, в частности, в Харькове в ДЮСШ "Олимпия" и клубе "Победа".

Выражаем соболезнование родным и близким Павла.

Вечная память Герою!", — говорится в сообщении.

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть.

Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча "Металлиста 1925" с "Динамо".

Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".

Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина.

война
ВСУ
велоспорт
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме