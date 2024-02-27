Відома сума, яку за Довбика пропонує іспанська гранд
Український центральний нападник іспанської "Жирони" Артем Довбик наступного літа стане метою низки топових клубів. Серед них буде мадридський "Атлетіко".
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у YouTube.
Зазначимо, що Довбик зараз переживає не найкращий період, оскільки востаннє він забивав 21 січня у ворота "Севільї" (5:1). У тому матчі українець відзначився хет-триком.
Скільки пропонують за Довбика
"Атлетіко" найпершим із топових клубів вийшов на зв'язок із приводу трансферу Довбика. Тому вони сподіваються здобути перевагу в переговорах.
За інформацією Циганика, "Атлетіко" розраховує купити Довбика за близько 30 млн євро. Щоправда, поки що невідомо, навіщо їм українець за наявності здорового Альваро Морати. Удвох вони не гратимуть, а тримати одного з таких дорогих форвардів на лаві запасних нерозумно.
Довбик цього сезону у 27 матчах за "Жирону" забив 14 голів і віддав сім гольових передач. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює нападника у 28 млн євро.
"Жирона" цього сезону йде на другому місці у чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 59 очок.
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