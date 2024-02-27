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Відома сума, яку за Довбика пропонує іспанська гранд

27 лютого 2024 08:21
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Агабекян Карен
редактор
Відома сума, яку за Довбика пропонує іспанська гранд
Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український центральний нападник іспанської "Жирони" Артем Довбик наступного літа стане метою низки топових клубів. Серед них буде мадридський "Атлетіко".

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у YouTube.

Зазначимо, що Довбик зараз переживає не найкращий період, оскільки востаннє він забивав 21 січня у ворота "Севільї" (5:1). У тому матчі українець відзначився хет-триком.

Скільки пропонують за Довбика

"Атлетіко" найпершим із топових клубів вийшов на зв'язок із приводу трансферу Довбика. Тому вони сподіваються здобути перевагу в переговорах.

За інформацією Циганика, "Атлетіко" розраховує купити Довбика за близько 30 млн євро. Щоправда, поки що невідомо, навіщо їм українець за наявності здорового Альваро Морати. Удвох вони не гратимуть, а тримати одного з таких дорогих форвардів на лаві запасних нерозумно.

Довбик цього сезону у 27 матчах за "Жирону" забив 14 голів і віддав сім гольових передач. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює нападника у 28 млн євро.

"Жирона" цього сезону йде на другому місці у чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 59 очок.

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футбол
Артем Довбик
Атлетико Мадрид
Жирона
українські легіонери (футбол)

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