Известна сумма, которую за Довбика предлагает испанский гранд

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский центральный нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик предстоящим летом станет целью ряда топовых клубов. Среди них будет мадридский "Атлетико".

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в YouTube.

Отметим, что Довбик сейчас переживает не лучший период, поскольку последний раз он забивал 21 января в ворота "Севильи" (5:1). В том матче украинец отметился хет-триком.

Сколько предлагают за Довбика

"Атлетико" самым первым из топовых клубов вышел на связь по поводу трансфера Довбика. Поэтому они надеются получить преимущество в переговорах.

По информации Цыганыка, "Атлетико" рассчитывает купить Довбика всего за около 30 млн евро. Правда, пока неизвестно, зачем им украинец при наличии здорового Альваро Мораты. Вдвоем они играть не будут, а держать одного из таких дорогих форвардов на скамейке запасных неразумно.

Довбик в этом сезоне в 27 матчах за "Жирону" забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает нападающего в 28 млн евро.

"Жирона" в этом сезоне идет на втором месте в чемпионате Испании, имея в активе 59 очков.

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