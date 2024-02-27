Известна сумма, которую за Довбика предлагает испанский гранд
Украинский центральный нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик предстоящим летом станет целью ряда топовых клубов. Среди них будет мадридский "Атлетико".
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в YouTube.
Отметим, что Довбик сейчас переживает не лучший период, поскольку последний раз он забивал 21 января в ворота "Севильи" (5:1). В том матче украинец отметился хет-триком.
Сколько предлагают за Довбика
"Атлетико" самым первым из топовых клубов вышел на связь по поводу трансфера Довбика. Поэтому они надеются получить преимущество в переговорах.
По информации Цыганыка, "Атлетико" рассчитывает купить Довбика всего за около 30 млн евро. Правда, пока неизвестно, зачем им украинец при наличии здорового Альваро Мораты. Вдвоем они играть не будут, а держать одного из таких дорогих форвардов на скамейке запасных неразумно.
Довбик в этом сезоне в 27 матчах за "Жирону" забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает нападающего в 28 млн евро.
"Жирона" в этом сезоне идет на втором месте в чемпионате Испании, имея в активе 59 очков.
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