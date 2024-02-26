Довбиком активно интересуются три клуба из Англии

Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик летом может перебраться в чемпионат Англии. Пока им интересуются три клуба.

Среди заинтересованных лондонский "Арсенал", сообщил журналист Экрем Конур.

На Довбика летом устроят охоту

По информации источника, на Довбика претендуют лондонские "Арсенал" и "Вест-Хэм", и "Ньюкасл".

При этом за Довбиком летом будут охотиться клубы Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги. В Испании серьезный интерес к клубу проявляет "Атлетико" Мадрид, а в Италии "Интер" и "Милан".

Довбик в этом сезоне в 26 матчах за "Жирону" забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает нападающего в 28 млн евро.

"Жирона" в этом сезоне идет на третьем месте в чемпионате Испании, имея в активе 56 очков. У "Барселоны", которая идет второй 57 баллов, но они сыграли на один матч больше.

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