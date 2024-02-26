Довбиком активно цікавляться три клуби з Англії

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик влітку може перебратися до чемпіонату Англії. Наразі ним цікавляться три клуби.

Серед зацікавлених лондонський "Арсенал", повідомив журналіст Екрем Конур.

На Довбика влітку влаштують полювання

За інформацією джерела, наразі на Довбика претендують лондонські "Арсенал" та "Вест-Хем" й "Ньюкасл".

При цьому за Довбиком влітку будуть полювати клуби Бундесліги, Серії А та Ла-Ліги. В Іспанії серйозний інтерес до клубу проявляє "Атлетіко" Мадрид, а в Італії "Інтер" та "Мілан".

Довбик цього сезону в 26 матчах за "Жирону" забив 14 голів та віддав сім гольових передач. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює нападника в 28 млн євро.

"Жирона" цього сезону йде на третьому місці в чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 56 очок. У "Барселони", яка йде другою 57 балів, але вони зіграли на один матч більше.

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