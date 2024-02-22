Довбик може опинитися в Арсеналі — відома умова трансферу

Артем Довбик на тренуванні "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Іспанська "Жирона" за декілька місяців отримає пропозицію про продаж Артема Довбика. Український форвард може переїхати до англійської Прем'єр-ліги.

Артем Довбик матиме шанс грати за одну команду з Олександром Зінченком, повідомляє Fichajes.

Керівництво лондонського "Арсеналу" зробить каталонській "Жироні" пропозицію щодо трансферу українського футболіста Артема Довбика. "Каноніри" шукають результативного форварда, який зможе боротися із захисниками команд з англійської Прем'єр-ліги. Нападник збірної України відповідає цим критеріям.

Перехід Довбика до "Арсеналу"

Контракт колишнього форварда "Дніпра-1" із "Жироною" розрахований до літа 2028 року, проте іспанський клуб готовий відпустити футболіста вже за кілька місяців. Керівництво "біло-червоних" хоче заробити на продажу Артема Довбика як мінімум 35 млн євро. Це прийнятна сума для "Арсенала".

Довбик та Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Лондонці звернули увагу на кандидатуру Артема Довбика після того, як відмовилися від трансферу Айвена Тоуні, за якого "Брентфорд" хоче отримати 100 млн євро. "Каноніри" не готові витрачати такі гроші на одного футболіста.

У сезоні 2023/2024 Артем Довбик зіграв у складі "Жирони" 26 матчів у всіх турнірах. Він забив 14 м'ячів та зробив сім результативних передач.

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