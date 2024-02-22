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Довбик может оказаться в Арсенале — известно условие трансфера

22 февраля 2024 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик может оказаться в Арсенале — известно условие трансфера
Артем Довбик на тренировке "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Жирона" через несколько месяцев получит предложение о продаже Артема Довбика. Украинский форвард может переехать в английскую Премьер-лигу. 

У Артема Довбика появится шанс играть за одну команду с Александром Зинченко, сообщает Fichajes.

Руководство лондонского "Арсенала" сделает каталонской "Жироне" предложение по трансферу украинского футболиста Артема Довбика. "Канониры" ищут результативного форварда, который будет в состоянии бороться с защитниками команд из английской Премьер-лиги. Нападающий сборной Украины соответствует этим критериям. 

Переход Довбика в "Арсенал" 

Контракт бывшего форварда "Днепра-1" с "Жироной" рассчитан до лета 2028-го года, однако испанский клуб готов отпустить футболиста уже через несколько месяцев. Руководство "бело-красных" хочет заработать на продаже Артема Довбика как минимум 35 млн евро. Это приемлемая сумма для "Арсенала". 

Артем Довбик
Довбик и Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Лондонцы обратили внимание на кандидатуру Артема Довбика после того, как отказались от трансфера Айвена Тоуни, за которого "Брентфорд" хочет получить 100 млн евро. "Канониры" не готовы тратить такие деньги на одного футболиста. 

В сезоне 2023/2024 Артем Довбик сыграл в составе "Жироны" 26 матчей во всех турнирах. Он забил 14 мячей и сделал семь результативных передач. 

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

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Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

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Артем Довбик
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