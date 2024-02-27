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Шахтер может сменить тренера — кто возглавит команду

27 февраля 2024 07:46
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Шахтер может сменить тренера — кто возглавит команду
Марино Пушич во время матча с "Александрией". Фото: пресс-служба "Шахтера"
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич может покинуть клуб в конце текущего сезона. Перед наставником поставили ультиматум, который он должен выполнить.

Марино Пушичу необходимо выиграть украинскую Премьер-лигу (УПЛ), сообщает Tutto Mercato

Донецкий "Шахтер" не может победить в трех матчах подряд. После вылета из Лиги Европы от французского "Марселя" украинская команда сыграла вничью с "Александрией" (0:0). "Горняки" еще не побеждали в 2024 году. 

Шахтер Донецк
"Горняки" перед игрой УПЛ. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто может возглавить "Шахтер" 

Марино Пушич возглавил "горняков" только в октябре 2023 года. Это его первый опыт работы главным тренером с 2018 года, когда нидерландский специалист тренировал "Твенте". Специалист подписал с "Шахтером" контракт до 2026 года, но может покинуть донецкий клуб гораздо раньше. 

По итогам 18 туров "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице. "Горняки" отстают от "Кривбасса" на пять очков, но при этом у команды Марино Пушича два матча в запасе. Тренер должен выиграть УПЛ, чтобы "Шахтер" квалифицировался в Лигу чемпионов, иначе го ждет отставка. 

Согласно информации журналистов, "горняков" может возглавить бывший тренер французского "Марселя" Игор Тудор. Хорватский наставник ждал предложение от туринского "Ювентуса", однако "Шахтер" готовится провести с ним предварительные переговоры. 

Уже в воскресенье, третьего марта, "Шахтер" примет "Кривбасс", который лидирует в чемпионате Украины. 

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер. 

спорт
футбол
ФК Шахтер
тренер
Марино Пушич

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