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Хаби Алонсо назвал клуб, в котором хочет работать после Байера

27 февраля 2024 17:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хаби Алонсо назвал клуб, в котором хочет работать после Байера
Хаби Алонсо руководит игрой "фармацевтов". Фото: REUTERS/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанский тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо ждет предложение от клуба, который он считает приоритетным для продолжения карьеры. Молодой наставник не хочет переходить ни в "Ливерпуль", ни в "Баварию".

Хаби Алонсо уверен, что готов к работе в гранде европейского футбола, сообщает Sport1

"Байер" из Леверкузена может сохранить главного тренера и на следующий сезон сразу по нескольким причинам. В случае, если "фармацевты" станут чемпионами Германии, они квалифицируются в групповой раунд Лиги чемпионов. Хаби Алонсо хочет дебютировать с "Байером" в этом турнире. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо спорит с судьями. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новый клуб для Хаби Алонсо 

Но у испанского тренера есть еще один повод остаться в Леверкузене. Хаби Алонсо собирается отказать и английскому "Ливерпулю", и мюнхенской "Баварии", которые заинтересованы в сотрудничестве с наставником. 

Испанец заинтересован в работе главным тренером в третьем клубе, цвета которого он защищал во время карьеры футболиста. Речь идет о мадридском "Реале". Хаби Алонсо считает, что готов решать задачи, которые стоят перед "королевским клубом". 

Президент "Реала" Флорентино Перес тоже заинтересован в Хаби Алонсо. Он готов пригласить молодого тренера, когда Карло Анчелотти покинет клуб. Хаби Алонсо согласен подождать, пока освободится место главного тренера "Реала". 

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Цыганков принес победу "Жироне" — оценка украинца за матч с "Райо Вальекано". 

спорт
футбол
тренер
Хаби Алонсо
Байер

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