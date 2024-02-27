Хаби Алонсо назвал клуб, в котором хочет работать после Байера

Хаби Алонсо руководит игрой "фармацевтов". Фото: REUTERS/Heiko Becker

Испанский тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо ждет предложение от клуба, который он считает приоритетным для продолжения карьеры. Молодой наставник не хочет переходить ни в "Ливерпуль", ни в "Баварию".

Хаби Алонсо уверен, что готов к работе в гранде европейского футбола, сообщает Sport1.

"Байер" из Леверкузена может сохранить главного тренера и на следующий сезон сразу по нескольким причинам. В случае, если "фармацевты" станут чемпионами Германии, они квалифицируются в групповой раунд Лиги чемпионов. Хаби Алонсо хочет дебютировать с "Байером" в этом турнире.

Хаби Алонсо спорит с судьями. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новый клуб для Хаби Алонсо

Но у испанского тренера есть еще один повод остаться в Леверкузене. Хаби Алонсо собирается отказать и английскому "Ливерпулю", и мюнхенской "Баварии", которые заинтересованы в сотрудничестве с наставником.

Испанец заинтересован в работе главным тренером в третьем клубе, цвета которого он защищал во время карьеры футболиста. Речь идет о мадридском "Реале". Хаби Алонсо считает, что готов решать задачи, которые стоят перед "королевским клубом".

Президент "Реала" Флорентино Перес тоже заинтересован в Хаби Алонсо. Он готов пригласить молодого тренера, когда Карло Анчелотти покинет клуб. Хаби Алонсо согласен подождать, пока освободится место главного тренера "Реала".

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