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Цыганков принес победу Жироне — оценка украинца за матч с Райо Вальекано

27 февраля 2024 08:49
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Агабекян Карен
редактор
Цыганков принес победу Жироне — оценка украинца за матч с Райо Вальекано
Украинский вингер Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 26 тура чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Райо Вальекано". Несмотря на счет, игра до первого забитого мяча была тяжелой для каталонцев.

Разрядил обстановку гол украинца Виктора Цыганкова на 52-й минуте, сообщил портал Новини.LIVE.

Цыганков был одним из лучших на поле

В течение первого тайма и начала второго не удавалась игра у Артема Довбика и Савио. Поэтому Цыганков был одним из немногих игроков, обострявших игру на поле.

Всего Цыганков сыграл в матче 89 минут, что бывает редко, поскольку его обычно меняют с 65 по 75 минуту.

Статистический портал WhoScored оценил Цыганкова на оценку 7.7. Больше в команде получили только Савио (9.3) и Алеиш Гарсия (8.0). Худшим игроком у "Жироны" стал Артем Довбик — 6.1.

Виктор Цыганков
Оценки за матч от WhoScored. Фото: скриншот

Портал Sofascore также дал Цыганкову оценку 7.7, но у них выше только Савио (9.1). У Довбика — 6.3.

Цыганков в текущем сезоне в 25 матчах за "Жирону" забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

"Жирона" в этом сезоне идет на втором месте в чемпионате Испании, имея в активе 59 очков.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Известная сумма, которую за Довбика предлагает испанский гранд.

Под Авдеевкой погиб титулованный украинский спортсмен и тренер. 

Артем Довбик
Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона
Савио (футболист)

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