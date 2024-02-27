Хабі Алонсо назвав клуб, у якому хоче працювати після Баєра

Хабі Алонсо керує грою "фармацевтів". Фото: REUTERS/Heiko Becker

Іспанський тренер німецького "Баєра" Хабі Алонсо чекає на пропозицію від клубу, який він вважає пріоритетним для продовження кар'єри. Молодий наставник не хоче переходити ні до "Ліверпуля", ні до "Баварії".

Хабі Алонсо впевнений, що готовий до роботи у гранді європейського футболу, повідомляє Sport1.

"Баєр" з Леверкузена може зберегти головного тренера і наступного сезону одразу з кількох причин. Якщо "фармацевти" стануть чемпіонами Німеччини, вони кваліфікуються до групового раунду Ліги чемпіонів. Хабі Алонсо хоче дебютувати з "Баєром" у цьому турнірі.

Хабі Алонсо сперечається із суддями. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новий клуб для Хабі Алонсо

Але іспанський тренер має ще один привід залишитися в Леверкузені. Хабі Алонсо має намір відмовити й англійському "Ліверпулю", і мюнхенській "Баварії", які зацікавлені у співпраці з наставником.

Іспанець зацікавлений у роботі головним тренером у третьому клубі, кольори якого він захищав під час кар'єри футболіста. Йдеться про мадридський "Реал". Хабі Алонсо вважає, що готовий вирішувати завдання, які стоять перед "королівським клубом".

Президент "Реала" Флорентіно Перес також зацікавлений у Хабі Алонсо. Він готовий запросити молодого тренера, коли Карло Анчелотті покине клуб. Хабі Алонсо згоден почекати, доки звільниться місце головного тренера "Реала".

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